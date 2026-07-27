日職／153號→17號！張峻瑋轉支配下承接有原航平背號 先放眼一軍10勝

20歲台灣右投張峻瑋，今天正式轉為軟銀鷹隊支配下選手，晉升雙位數背號，從153號換成17號，這個背號的前一個主人為有原航平，張峻瑋坦言多少有一點壓力，但自己會朝一軍10勝的目標努力。

張峻瑋於2024年11月與軟銀簽約，簽約金70萬美元，最快球速可達158公里，今年成為他突破的一年，季前先在世界棒球經典賽披上中華隊戰袍，首度參戰一級國際賽事，本季在二軍出賽10場，拿下4勝1敗、防禦率2.81，在今天正式轉為支配下。

軟銀今天為3名轉為支配下的選手舉辦記者會，張峻瑋表示，「17號球衣之前是有原選手穿的，多少會有一點壓力，但我希望努力朝著在一軍拿下10勝的目標前進。」

軟銀已有徐若熙使用象徵王牌的18號球衣，張峻瑋所選擇的17號球衣，在2023到25年由有原航平使用，過去三季都穿著這個背號投出雙位數勝投。