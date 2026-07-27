世界軟式少棒錦標賽中華隊今天奪冠 國手連敗多國開心互抱哭

2026 IBA世界軟式少棒錦標賽今天在日本進行激烈的冠亞軍戰，由台中德芙蘭國小組隊的中華代表隊小國手們連續戰勝中國、新加坡和日本等國，中華隊今天奪冠，少棒國手們高興的互相抱著哭，陪同出國比賽的家長也興奮激動紅了眼眶。

中華代表隊由台中市和平區德芙蘭國小主責，結合多所國小少棒共16位小國手共同組成，本月23日由學校校長、主任和家長們陪同到日本參賽，第二天7月24日是國際交流暖身，中華隊國手們在風雨中迎接世界舞台。

抵達日本後的第二天，中華代表隊小國手們展開世界賽前的最後準備。在台灣主辦單位學聯的安排下，中華代表隊小國手們與日本新潟少棒隊進行兩場友誼交流賽。透過實戰交流，球員們逐步調整比賽節奏，熟悉日本球場環境與場地特性，為7月25日正式開打的世界軟式少棒錦標賽做好萬全準備。

台中德芙蘭國小表示，這屆賽事共有來自11個國家、16支隊伍參賽，該校少棒選手這次能參加 IBA 世界軟式少棒錦標賽，感謝一路以來所有關心德芙蘭少棒、陪伴和鼓勵，和給予實際支持的每一位善心人士，因為有大家，他們才能帶著孩子們勇敢踏上這趟逐夢之旅。