中職／味全龍X軟銀鷹主題日平日「攻蛋」 邀傳奇左投和田毅開球

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，賽事期間除了兩隊啦啦隊合體戰力加乘，指定區域資格者入場送「鷹祭in Taipei Dragons Special 聯名球衣」也是一大看點，19日更將邀請軟銀傳奇OB和田毅擔任開球嘉賓，為主題日揭開序幕。

本次主題日準備極具收藏價值與紀念意義的「鷹祭 in Taipei Dragons Special聯名球衣」作為入場贈品，凡於8月19日及20日入場且符合領取資格之球迷，即可獲得特別設計的聯名主題球衣，讓全場球迷一齊穿上與場上球員同款戰袍，沉浸在最熱烈的賽事氛圍中。

除了豐富的贈品外，更重磅邀請到福岡軟銀鷹OB、傳奇左投「和田毅」親臨台北大巨蛋擔任8月19日開球貴賓，和田毅不僅將為這場盛事開出精彩好球，也規畫了棒球教室、粉絲簽名及拍照會，讓台灣球迷有機會近距離目睹傳奇球星的風采，並親自體驗專業的棒球指導。

此外，福岡軟銀鷹官方舞蹈暨表演團隊「Honeys」的成員SHOKO、Sou、NAGI、CO、Yi-xin及SSU-YU也將熱情訪台，與Dragon Beauties小龍女進行台日啦啦隊合體應援，活動期間也將舉辦啦啦隊拍照會與簽名會，讓球迷獲得與「Honeys」近距離互動與合影的難得機會。

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，福岡軟銀鷹官方舞蹈暨表演團隊「Honeys」也將訪台，與小龍女一起應援。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，球團準備極具收藏價值與紀念意義的「鷹祭 in Taipei Dragons Special聯名球衣」作為入場贈品。圖／味全龍隊提供