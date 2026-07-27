快訊

0727-0802「血型+生肖」財運TOP5！第一名投資神準 正財、偏財都大豐收

北京行遭網友爆料！陳佩琪：我去旅遊一周 怎麼了嗎？

狂中發票有秘訣？妹子曝「平常1習慣」 一票幸運兒認證：這是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／味全龍X軟銀鷹主題日平日「攻蛋」 邀傳奇左投和田毅開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日。圖／味全龍隊提供
味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，賽事期間除了兩隊啦啦隊合體戰力加乘，指定區域資格者入場送「鷹祭in Taipei Dragons Special 聯名球衣」也是一大看點，19日更將邀請軟銀傳奇OB和田毅擔任開球嘉賓，為主題日揭開序幕。

本次主題日準備極具收藏價值與紀念意義的「鷹祭 in Taipei Dragons Special聯名球衣」作為入場贈品，凡於8月19日及20日入場且符合領取資格之球迷，即可獲得特別設計的聯名主題球衣，讓全場球迷一齊穿上與場上球員同款戰袍，沉浸在最熱烈的賽事氛圍中。

除了豐富的贈品外，更重磅邀請到福岡軟銀鷹OB、傳奇左投「和田毅」親臨台北大巨蛋擔任8月19日開球貴賓，和田毅不僅將為這場盛事開出精彩好球，也規畫了棒球教室、粉絲簽名及拍照會，讓台灣球迷有機會近距離目睹傳奇球星的風采，並親自體驗專業的棒球指導。

此外，福岡軟銀鷹官方舞蹈暨表演團隊「Honeys」的成員SHOKO、Sou、NAGI、CO、Yi-xin及SSU-YU也將熱情訪台，與Dragon Beauties小龍女進行台日啦啦隊合體應援，活動期間也將舉辦啦啦隊拍照會與簽名會，讓球迷獲得與「Honeys」近距離互動與合影的難得機會。

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，福岡軟銀鷹官方舞蹈暨表演團隊「Honeys」也將訪台，與小龍女一起應援。圖／味全龍隊提供
味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，福岡軟銀鷹官方舞蹈暨表演團隊「Honeys」也將訪台，與小龍女一起應援。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，球團準備極具收藏價值與紀念意義的「鷹祭 in Taipei Dragons Special聯名球衣」作為入場贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，球團準備極具收藏價值與紀念意義的「鷹祭 in Taipei Dragons Special聯名球衣」作為入場贈品。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，福岡軟銀鷹OB、傳奇左投「和田毅」擔任19日開球貴賓。圖／味全龍隊提供
味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，福岡軟銀鷹OB、傳奇左投「和田毅」擔任19日開球貴賓。圖／味全龍隊提供

啦啦隊 中職 味全龍

延伸閱讀

中職／味全龍8月「龍星大樂主題日」 邀NMIXX、鄭中基演出

SIDIZ攜手DAZN、樂天桃猿再登台北大巨蛋「坐 你的人生」主題日登場

MLB／張員瑛開球、IVE化身「勝利女神」 大都會斬斷道奇連勝

MLB／台美棒球零距離…大都會台灣日 蔡其昌國旗手套登板

相關新聞

日職／陽岱鋼引退細數生涯每一站 「度過最棒、最完美的球員生涯」

陽岱鋼本季打完引退，為21年職棒選手生涯畫下句點，今天透過所屬球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，細數走過的每一段歷程，也向太太、3個孩子表達感謝，感性表示：「在這麼多人的支持與陪伴下，讓我度過了一段最棒、最完美的球員生涯。」

日職／陽岱鋼證實本季打完引退 8月1日記者會親口述說道別

現年39歲的旅日台灣外野手陽岱鋼，確定將在本季打完告別選手生涯，將於8月1日於日本新潟市舉辦記者會，親自述說決定引退心境，

中職／味全龍X軟銀鷹主題日平日「攻蛋」 邀傳奇左投和田毅開球

味全龍隊將於8月19日至8月20日在台北大巨蛋舉辦「鷹祭Summer Boost」主題日，賽事期間除了兩隊啦啦隊合體戰力加乘，指定區域資格者入場送「鷹祭in Taipei Dragons Special 聯名球衣」也是一大看點，19日更將邀請軟銀傳奇OB和田毅擔任開球嘉賓，為主題日揭開序幕。

亞青棒球賽／吳杰叡藍白賽好投感謝吳國豪救援 盼亞青拚旅外身價

台南海事投手吳杰叡具最快152公里火球，感謝統一獅隊球探吳國豪的老婆光療指甲協助，改善指甲容易斷裂困擾，亞青藍白賽好表現...

亞青棒球賽／亞青培訓帕蘇拉當內外野工具人 拚國際賽帶學弟衝

準職棒球員帕蘇拉．塔基斯利尼安入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，定位將是內外野工具人，去年U18世界盃洗禮，讓他知道還有很多很強...

棒球／棒協理事長改選倒數 郭智輝參選承諾「四年、三件事」

中華棒球協會將於8月2日舉行第14屆理事長改選，經濟部前部長、科技企業家郭智輝日前宣布參選。他今天表示，世界冠軍是幾十年累積下來的成果，自己心目中的改變不是否定過去，而是傳承做對的事，改善可以做得更好的事，為下一個世代建立更好的制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。