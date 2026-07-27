亞青棒球賽／吳杰叡藍白賽好投感謝吳國豪救援 盼亞青拚旅外身價

台南海事投手吳杰叡具最快152公里火球，感謝統一獅隊球探吳國豪的老婆光療指甲協助，改善指甲容易斷裂困擾，亞青藍白賽好表現續留22人培訓名單，他盼把握國際賽舞台拚旅外身價。

來自台南海事暑假將升上高三的投手吳杰叡高中階段球速進步多，高一時最快球速約136公里，儘管球速不快，但母隊教練看好他有旅外潛力，吳杰叡表示，當時聽到覺得距離旅外的目標還很遠。

吳杰叡高二有段時間減少投球量，多做重量訓練，以強化身體為主，球速逐步提升，拉至147公里，到今年5月王貞治盃被測到最快球速達152公里，隨著球速進步，感覺離旅外的目標越來越近，也讓他相信，如果持續進步，有機會可以挑戰旅外。

吳杰叡自評優勢是直球尾勁好，變速球是最有自信的球路，新練的卡特球在玉山盃青棒賽時就開始可以在實戰穩定使用、豐富武器庫。

吳杰叡在亞洲青棒錦標賽培訓藍白賽總計出賽4局無失分，但他自評表現還是有不好的地方，好球數沒有先搶到，很多時候都是壞球走在前面。

吳杰叡接受中央社記者訪問時主動提起，特別感謝中職統一7-ELEVEn獅隊的球探吳國豪，過去丟球指甲容易斷裂，透過吳國豪老婆的協助，幫忙做光療指甲改善困擾，可以不用擔心指甲問題，在場上穩定的發揮。

吳杰叡沒有國手資歷，但國中階段有到美國參加過小馬青少棒賽，對國外球員身材突出、力量大印象深刻，他也明白如果想要挑戰旅外，國際賽是很好的表現機會，希望可以在亞青舞台證明實力、投出身價。