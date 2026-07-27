快訊

王凱猝逝！初步死因曝光 三立急調班表改劇本

家人臨終前為何說「要回家」？ ICU醫：真正想說的不是這句話

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

聽新聞
0:00 / 0:00

亞青棒球賽／吳杰叡藍白賽好投感謝吳國豪救援 盼亞青拚旅外身價

中央社／ 台北27日電
台南海事投手吳杰叡（圖）具最快152公里火球，感謝統一獅隊球探吳國豪的老婆光療指甲協助，改善指甲容易斷裂困擾，亞洲青棒錦標賽培訓藍白賽好表現續留22人名單，希望可以在亞青舞台證明實力、投出身價。圖中央社提供
台南海事投手吳杰叡（圖）具最快152公里火球，感謝統一獅隊球探吳國豪的老婆光療指甲協助，改善指甲容易斷裂困擾，亞洲青棒錦標賽培訓藍白賽好表現續留22人名單，希望可以在亞青舞台證明實力、投出身價。圖中央社提供

台南海事投手吳杰叡具最快152公里火球，感謝統一獅隊球探吳國豪的老婆光療指甲協助，改善指甲容易斷裂困擾，亞青藍白賽好表現續留22人培訓名單，他盼把握國際賽舞台拚旅外身價。

來自台南海事暑假將升上高三的投手吳杰叡高中階段球速進步多，高一時最快球速約136公里，儘管球速不快，但母隊教練看好他有旅外潛力，吳杰叡表示，當時聽到覺得距離旅外的目標還很遠。

吳杰叡高二有段時間減少投球量，多做重量訓練，以強化身體為主，球速逐步提升，拉至147公里，到今年5月王貞治盃被測到最快球速達152公里，隨著球速進步，感覺離旅外的目標越來越近，也讓他相信，如果持續進步，有機會可以挑戰旅外。

吳杰叡自評優勢是直球尾勁好，變速球是最有自信的球路，新練的卡特球在玉山盃青棒賽時就開始可以在實戰穩定使用、豐富武器庫。

吳杰叡在亞洲青棒錦標賽培訓藍白賽總計出賽4局無失分，但他自評表現還是有不好的地方，好球數沒有先搶到，很多時候都是壞球走在前面。

吳杰叡接受中央社記者訪問時主動提起，特別感謝中職統一7-ELEVEn獅隊的球探吳國豪，過去丟球指甲容易斷裂，透過吳國豪老婆的協助，幫忙做光療指甲改善困擾，可以不用擔心指甲問題，在場上穩定的發揮。

吳杰叡沒有國手資歷，但國中階段有到美國參加過小馬青少棒賽，對國外球員身材突出、力量大印象深刻，他也明白如果想要挑戰旅外，國際賽是很好的表現機會，希望可以在亞青舞台證明實力、投出身價。

中職 王貞治盃

延伸閱讀

亞青棒球賽／亞青培訓帕蘇拉當內外野工具人 拚國際賽帶學弟衝

亞青棒球賽／饒又語改4分之3出手增位移 亞青培訓看能走到哪

棒球／火球男劉致榮加入亞運培訓 久違實戰飆152公里

中職／高中軟式組應屆生職棒第一人 金門洪嘉恩想挑戰極限

相關新聞

日職／陽岱鋼引退細數生涯每一站 「度過最棒、最完美的球員生涯」

陽岱鋼本季打完引退，為21年職棒選手生涯畫下句點，今天透過所屬球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，細數走過的每一段歷程，也向太太、3個孩子表達感謝，感性表示：「在這麼多人的支持與陪伴下，讓我度過了一段最棒、最完美的球員生涯。」

日職／陽岱鋼證實本季打完引退 8月1日記者會親口述說道別

現年39歲的旅日台灣外野手陽岱鋼，確定將在本季打完告別選手生涯，將於8月1日於日本新潟市舉辦記者會，親自述說決定引退心境，

亞青棒球賽／吳杰叡藍白賽好投感謝吳國豪救援 盼亞青拚旅外身價

台南海事投手吳杰叡具最快152公里火球，感謝統一獅隊球探吳國豪的老婆光療指甲協助，改善指甲容易斷裂困擾，亞青藍白賽好表現...

亞青棒球賽／亞青培訓帕蘇拉當內外野工具人 拚國際賽帶學弟衝

準職棒球員帕蘇拉．塔基斯利尼安入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，定位將是內外野工具人，去年U18世界盃洗禮，讓他知道還有很多很強...

棒球／棒協理事長改選倒數 郭智輝參選承諾「四年、三件事」

中華棒球協會將於8月2日舉行第14屆理事長改選，經濟部前部長、科技企業家郭智輝日前宣布參選。他今天表示，世界冠軍是幾十年累積下來的成果，自己心目中的改變不是否定過去，而是傳承做對的事，改善可以做得更好的事，為下一個世代建立更好的制度。

中職／李珠珢生日會曝愛吃早餐 驚喜彩蛋宣布將推影像紀實、寫真月曆

Fubon Angels韓國人氣啦啦隊「珠珠寶貝」李珠珢，昨天舉辦專屬粉絲生日會，與一路以來陪伴她的粉絲們一同慶生，不只是台灣粉絲，還有遠從韓國、英國、日本和香港等海外的粉絲來到現場，活動現場充滿歡笑與感動，更送上一份驚喜，正式宣布將推出《李珠珢 第二本個人影像紀實》與《2027 李珠珢寫真月曆》年度影像企畫，將展現更多不同面貌的突破，引起全場粉絲熱烈歡呼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。