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棒球／棒協理事長改選倒數 郭智輝參選承諾「四年、三件事」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
郭智輝提出參選承諾「四年、三件事」。圖／郭智輝辦公室提供
郭智輝提出參選承諾「四年、三件事」。圖／郭智輝辦公室提供

中華棒球協會將於8月2日舉行第14屆理事長改選，經濟部前部長、科技企業家郭智輝日前宣布參選。他今天表示，世界冠軍是幾十年累積下來的成果，自己心目中的改變不是否定過去，而是傳承做對的事，改善可以做得更好的事，為下一個世代建立更好的制度。

郭智輝提出參選承諾「四年、三件事」，若有機會當選理事長，希望未來4年把基層扎得更深、把國家隊做得更強、把協會治理做得更好。

郭智輝表示，歷任理事長、理監事、各級教練、選手和多年來陪著孩子奔波球場、支持他們追逐夢想的家長，必須先向這些曾為台灣棒球付出的人致敬；目前世界棒球不只是場上競技，更是人才培育、運動科學、數據科技、醫療支援，以及組織治理的整體競爭，台灣已經證明有能力拿下世界冠軍，下一步是如何讓世界級的競爭力不是偶一為之的高峰，而是能內化為台灣棒球長期而穩定的實力。

郭智輝透露，希望從少棒一路到職棒，在各級棒球建立更完整、更連續的人才培育體系；國家隊不能只在國際賽前才開始組隊，應該成為全年持續運作、累積實力的平台，「我們追求的，不只是再拿一次冠軍，而是建立持續挑戰世界冠軍的能力。」

另外，他強調棒協不是權力中心，應是服務平台、資源平台與整合平台，希望未來能建立一個讓球員安心、教練受到尊重、裁判專業提升、企業願意投入、球迷可以信任的協會。

郭智輝 棒球 經濟部

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