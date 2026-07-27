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亞青棒球賽／亞青培訓帕蘇拉當內外野工具人 拚國際賽帶學弟衝

中央社／ 台北27日電
畢業自穀保家商的好手帕蘇拉在2026中職選秀會第4輪獲得富邦悍將指名，並入選亞青培訓隊。圖中央社提供
畢業自穀保家商的好手帕蘇拉在2026中職選秀會第4輪獲得富邦悍將指名，並入選亞青培訓隊。圖中央社提供

準職棒球員帕蘇拉．塔基斯利尼安入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，定位將是內外野工具人，去年U18世界盃洗禮，讓他知道還有很多很強的對手，用不同身分再拚國際賽，盼帶領學弟衝。

畢業自穀保家商的好手帕蘇拉．塔基斯利尼安今年中職選秀會第4輪獲得富邦悍將指名，也有入選今年9月將在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽培訓隊，經過5場藍白對抗賽後，續留22人培訓名單，亞青培訓隊今天移動至台南繼續集訓。

亞青台灣隊總教練楊孝承接受中央社記者訪問表示，由於最後正選名單僅能帶18人，需要工具人的角色，帕蘇拉．塔基斯利尼安雖多以外野手身分出賽，但高中在母隊穀保家商時，內野三壘位置都有在練，若留在亞青正選名單中，將定位工具人角色。

帕蘇拉．塔基斯利尼安自評藍白賽表現不是很理想，一開始也擔心是否會被刷掉，能繼續留在培訓名單中就會好好表現。

帕蘇拉．塔基斯利尼安在藍白賽也有上場守2場的三壘，他表示守備練習時外野、三壘都有練，對三壘守備也很有自信，認為守三壘時可以更專注。

帕蘇拉．塔基斯利尼安是去年U18世界盃棒球賽台灣隊班底，他表示國際賽洗禮，讓他知道外面還有很多很強的選手，衝擊最大的部分是看到國外選手的身材突出，球速快、打擊力量也很大。

有機會連兩年打青棒國際賽，又有準職棒球員的身分，帕蘇拉．塔基斯利尼安表示，去年有學長帶頭衝，今年成為學長心態更不同，要更敢表現、帶領學弟一起衝，至於準職棒球員的身分，他則認為不會是壓力，只要掌握住自己的節奏，相信就可以自在的發揮。

穀保家商 棒球 富邦

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