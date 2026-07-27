中職／李珠珢生日會曝愛吃早餐 驚喜彩蛋宣布將推影像紀實、寫真月曆

Fubon Angels韓國人氣啦啦隊「珠珠寶貝」李珠珢，昨天舉辦專屬粉絲生日會，與一路以來陪伴她的粉絲們一同慶生，不只是台灣粉絲，還有遠從韓國、英國、日本和香港等海外的粉絲來到現場，活動現場充滿歡笑與感動，更送上一份驚喜，正式宣布將推出《李珠珢 第二本個人影像紀實》與《2027 李珠珢寫真月曆》年度影像企畫，將展現更多不同面貌的突破，引起全場粉絲熱烈歡呼。

今年生日會精心策畫了多項與粉絲近距離互動的環節，分為「頭號粉絲專場」與「全區粉絲見面會」。「頭號粉絲專場」活動一開場，李珠珢以專屬表演點燃全場熱情，祭出「JUEUN 驚喜轉盤」，抽選幸運兒上台獲得專屬早安鬧鈴錄製、現場舞蹈Challenge等限定福利。

隨後更與粉絲展開了「珠珢快問快答」、「珠珢Match」默契考驗以及「心電感應生存賽」等多項趣味互動遊戲，透過遊戲的問答互動，李珠珢大方分享了自己愛吃炸雞、愛喝珍珠奶茶等生活面貌，也透露自己比起吃宵夜，更喜歡吃早餐，讓台下粉絲們的笑聲及驚呼聲不斷。

除了歡樂的遊戲互動，粉絲們也為李珠珢準備了滿滿的感動。在慶生許願環節，現場大螢幕無預警播放了粉絲們精心製作的驚喜影片，伴隨著32背號的櫻桃生日千層蛋糕登場，全場齊唱生日快樂歌，讓李珠珢感動紅了眼眶。

她感性地向所有人致謝，表示今年生日看到粉絲們舉辦生日應援看板、公車、廣告和生日咖啡廳，真的很謝謝大家一路以來的陪伴，因為有粉絲們在，讓她擁有很多很美好的回憶。

為了回饋粉絲們的支持，活動尾聲拋出最大彩蛋，正式宣布啟動全新的年度影像企畫，將推出《李珠珢 第二本個人影像紀實》以及《2027 李珠珢寫真月曆》，預計於今年十月份公布第一波詳細訊息。李珠珢表示，從球場上到生活中的每一個日常，這次的作品將帶著更多故事、更突破以往的面貌與大家見面。

活動最終在溫馨的全場大合影，以及零距離的擊掌會中和粉絲近距離互動中圓滿落幕，為李珠珢與所有粉絲留下了難忘的生日記憶。