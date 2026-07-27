中職／悍將打120天威戈神先發場次只拿1勝 今再降下二軍

富邦悍將隊今天選手異動，將洋投威戈神、外野手林書逸下放二軍，悍將從3月29日展開賽季首戰到今天共120天，威戈神僅在開幕戰貢獻1勝，接下來只登板5場，悍將全數吞敗。

威戈神的資歷、身價原本被預期將是悍將王牌等級，但投出成績未達效益，就因傷長期缺陣，7月傷癒回歸後出賽3場，面對樂天桃猿隊演出兩場優質先發，對台鋼雄鷹隊投1場則是3局失4分，而悍將在這3場比賽全數遭到對手完封。

威戈神今天降下二軍，最快再於一軍出賽的時間點為8月12日，逼近8月31日註冊大限，對於這位高薪洋投勢必再次浮現取捨難題。

悍將本周主場5連戰，先於台北大巨蛋面對味全龍隊打2連戰，再於新莊棒球場與雄鷹進行3連戰，7月13日降下二軍的日籍洋投阿部雄大已可回歸一軍作戰。