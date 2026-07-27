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中職／統一獅女孩主題日8月「心動」登場 UniGirls全員到齊豪華應援
統一獅隊「第一次心動」女孩主題日，即將在8月15、16日在台南亞太成棒主球場登場，本次主題日結合UniGirls第五首全新單曲〈第一次心動〉發行，以韓系甜美風格為主軸，打造專屬女孩們甜美浪漫的青春戀愛篇章。
「第一次心動」主題日主視覺整體色調上採用高明度的粉色與粉紫色作為基調，加入珍珠光澤的雷射炫彩漸層搭配組合，展現UniGirls最青春、最有活力的樣貌。商品部分，主題球衣以粉紫色為主軸建構夢幻氛圍，搭配不同深淺的紫色及粉色系色彩組合而成，炫彩漸層的光束紋理營造夢幻且充滿動態光澤的視覺效果。
UniGirls第五首全新原創單曲〈第一次心動〉將於8月15日正式上線各大音樂平台，在單曲正式發行前夕， 14日UniGirls也將全員到齊賽前表演帶來〈第一次心動〉首次公開演出。
專屬於UniGirls的女孩主題日，兩天賽事UniGirls全員到齊。除了賽前、賽後不容錯過的限定舞台表演，更集結26位正式成員及6位練習生，打造超豪華應援陣容。連續兩日賽前也將舉辦「第一次心動」女孩簽名會，每日有13位 UniGirls 成員登場，與球迷朋友近距離見面。
2026 第一次心動 UG 女孩主題日 亞太成棒主球場
★ 08.14㊄ 18:35 富邦悍將 vs. 統一獅 ★ 單曲發表
★ 08.15㊅ 16:05 富邦悍將 vs. 統一獅 ★ UG女孩日
★ 08.16㊐ 16:05 富邦悍將 vs. 統一獅 ★ UG女孩日
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