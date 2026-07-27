日職／陽岱鋼引退細數生涯每一站 「度過最棒、最完美的球員生涯」

陽岱鋼本季打完引退，為21年職棒選手生涯畫下句點，今天透過所屬球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，細數走過的每一段歷程，也向太太、3個孩子表達感謝，感性表示：「在這麼多人的支持與陪伴下，讓我度過了一段最棒、最完美的球員生涯。」

陽岱鋼在今年初隨Oisix新潟天鵝之皇來台與台鋼雄鷹隊打交流賽時受訪，就曾坦言確實有在思考退休，打棒球20多年，不可能不累，今年告訴自己「再累就累1年」，如今正式公布消息。

陽岱鋼將在8月1日於日本新潟市舉辦引退記者會，今天也透過球團發表退休聲明，球團官網同時附上中文翻譯版本。

陽岱鋼引退聲明全文如下：

我決定在今年球季結束後正式引退，結束職業棒球選手生涯。

首先，我衷心感謝一直深愛我的妻子，以及我的三個孩子。

直到今天，在這麼多人的支持與陪伴下，讓我度過了一段最棒、最完美的球員生涯。

能夠在長達21年的漫長歲月裡，一直以職業棒球選手的身分在場上拚搏，是因為不論我效力於哪支球隊，都有一路上支持我的球迷們、熱心指導我的前輩們，以及並肩作戰的隊友們。

回想當初，十多歲時我隻身從台灣來到日本。在福岡第一高校時期，因為有平松正宏教練的悉心指導，才讓我得以踏上職業棒球選手這條道路。這份恩情，我至今仍充滿無限感激。

在我職業生涯起點的北海道日本ハムファイターズ（北海道日本火腿鬥士），我們於2016年奪下了日本第一的榮耀；隨後轉隊至読売ジャイアンツ（讀賣巨人），能在這支充滿傳統與歷史的球隊中奮戰5年，至今仍深留在我心中。

此外，2022年我前往美國的Lake Country DockHounds、澳洲的Brisbane Bandits，以及2023年在High Point Rockers效力。這些在日本以外的國家奮戰、體驗不同棒球文化的經歷，對我而言也是一生無法忘懷的珍貴回憶。

而在オイシックス新潟アルビレックスBC（Oisix新潟天鵝之皇），我有幸在此度過了3年的時光，在此由衷地表達我的感謝。

對於一直以來支持我的球迷們、給予大力協助的贊助商們、媒體朋友們、我曾效力過的各個球團，以及所有與我生命有所交集、一路上給予幫助的每一個人，我致上最深切的感謝。

還有，我也一直收到來自遙遠台灣的許多溫暖鼓勵與支持。真的非常謝謝你們。

真的非常謝謝大家！接下來剩餘的比賽（也請大家繼續為我加油）。