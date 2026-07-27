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日職／陽岱鋼證實本季打完引退 8月1日記者會親口述說道別

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日職／陽岱鋼證實本季打完引退 8月1日記者會親口述說道別

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陽岱鋼。聯合報系資料照
陽岱鋼。聯合報系資料照

現年39歲的旅日台灣外野手陽岱鋼，確定將在本季打完告別選手生涯，將於8月1日於日本新潟市舉辦記者會，親自述說決定引退心境，

陽岱鋼高中就赴日就讀福岡第一高等學校，2005年獲得火腿第一指名，自此展開日職生涯，作為兼具打擊、跑壘、守備的三拍子選手，15年一軍生涯效力火腿10年、巨人5年，累積1164安、105轟、141次盜壘成功、482分打點，為史上唯一在日職締造千安百轟百盜的台灣選手，曾獲2013年太平洋聯盟盜壘王、5座洋聯外野手金手套。

陽岱鋼離開巨人後，赴美國獨立聯盟、澳洲職棒聯盟打拚，2024年加盟日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊，重返熟悉的日職戰場。

他在今年初隨Oisix新潟天鵝之皇來台與台鋼雄鷹隊打交流賽時受訪，就曾坦言確實有在思考退休，打棒球20多年，不可能不累，今年告訴自己「再累就累1年」，如今確定要為選手生涯劃下句點。

在一級國際賽事舞台上，陽岱鋼參戰過兩屆世界棒球經典賽（2006、2013），打過一屆世界12強棒球賽（2015），中華隊留下至今唯一一次經典賽晉級複賽紀錄的2013年，陽岱鋼正是分組MVP。

陽岱鋼 日本 日職

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