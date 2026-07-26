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中職／江坤宇致勝二壘打 兄弟終止洲際主場對獅跨季7連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
江坤宇致勝一擊拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供
江坤宇致勝一擊拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供

中信兄弟避免在台中洲際主場續寫連敗紀錄，今天在洋投羅戈5局無失分的帶領之下，全場5任投手合力完封統一獅隊，並在4局下由江坤宇二壘打敲回巨大的1分，終場兄弟以1：0勝出，逃過系列賽被橫掃，終止在洲際對戰獅隊跨季7連敗、本季主場對獅6連敗（洲際、大巨蛋）。

獅象三連戰的最終回，兩隊上演投手戰，兄弟洋投羅戈主投5局，被揮出5支安打，有2次三振，無失分，拿下本季第6勝。之後陳琥、蔡齊哲、呂彥青及李振昌依序登板，合力守成；呂彥青單局雖被敲2安，仍寫下對戰獅隊跨季連續11.2局無失分。

獅隊22歲左投林詔恩相隔3周再次先發登板，此戰前3局無失分，4局下對首名打者王政順投出保送，之後發生暴投，再被江坤宇敲出左外野二壘打失1分，讓宋晟睿敲出飛球形成2出局後被換下場，由牛棚左投鄭澔登板接替，守住局面。

林詔恩此戰主投3.2局被敲2支安打，有2次保送和2K，失1分，近2場先發都投不滿4局，再吞本季第3敗。雖然獅隊動用5名牛棚投手穩住局面，但等不到打線的火力支援，全場敲7支安打都無法有效串連，第2局留下二、三壘的殘壘，4局上更中「滿壘計」，計分板一路掛蛋遭完封。

兄弟游擊手「小可愛」江坤宇此戰4打數敲1安，在4局下用二壘打送回全場唯一1分，拿下單場MVP。

中信兄弟先發投手羅戈，先發5局無失分奪勝。圖／中信兄弟提供
中信兄弟先發投手羅戈，先發5局無失分奪勝。圖／中信兄弟提供

江坤宇致勝一擊拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供
江坤宇致勝一擊拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供

江坤宇 中職 陳琥

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