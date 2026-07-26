中職／威克打3場敲2轟 卻說「不覺得台北大巨蛋特別好轟」

樂天桃猿隊洋砲威克打出「魔鷹級」砲火，今天的兩分砲直接撼動勝負，幫助猿隊以2：0擊敗富邦悍將隊，儘管在台北大巨蛋打3場就已敲出2轟，威克賽後謙稱，沒有覺得台北大巨蛋特別好打全壘打。

兩隊先發投手此役都有優質內容，猿隊林子崴6局無失分，悍將威戈神前5局也讓猿隊攻勢掛蛋，直到威克第六局將小白球轟上左外野看台，敲出一發致勝兩分砲。

威克在生涯首打數就開轟，但該役猿隊打到延長12局輸球，今天這一轟幫助猿隊贏球，威克也說：「特別是今天贏了，所以比第一轟感覺更棒。」至於中職比賽氛圍，他坦言和日本非常不一樣，「很多舞蹈、很多音樂，感覺就像party。」

猿隊在這波3連戰先輸1場後2連勝，都由本土先發演出好投，昨天是曾家輝7局失2分，今天再有林子崴6局無失分，威克對此稱讚：「他們很棒，上場辦到了不可思議的工作，真的是很棒的投手，我很開心他們是我的隊友。」

在台北大巨蛋打3場就敲2轟，賽後也被問到是否感覺這是一座好開轟的球場，威克回應：「和東京巨蛋相比，並沒有覺得沒有特別好打，主要是在巨蛋內打球沒有風的影響，只要打到球的情況下都可以確定能不能出去，不需要顧慮可能被風吹回來。」

威克在生涯第3場出賽、第12打席、第10打數敲出第2轟，進度與魔鷹相當，他在2024年是於第3場出賽、第11打席、第8打數敲出第2轟。至於中職史上最速2轟紀錄，來自2005年誠泰洋砲馬力歐，中職生涯前2打席都是全壘打。