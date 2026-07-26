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中職／威克是我大哥！林子崴相隔5年奪MVP 盼「只是一個開始」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手林子崴。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊雙「ㄨㄟ」發威，先發投手林子崴6局無失分，加上洋砲威克兩分砲，以2：0完封富邦悍將隊。看到威克這一轟，已完成6局投球任務收工在換衣服的林子崴，馬上衝出來，賽後也直呼被他救到，「他是我大哥！」

林子崴前5局僅面對最低消費15人次，悍將只有第四局孔念恩敲安上壘，隨即遭盜壘阻殺出局，第六局保送首位打者王念好，悍將後續擠不出安打，林子崴最終以78球完成6局投球，只被敲1安打、無失分。

林子崴是在明星賽前就接到先發通知，這兩周來都為了這一戰在準備，「這兩個禮拜做滿多功課，讓身體維持在強度上，可以應付先發的節奏。」他感謝此役捕手、野手守備以及後援投手幫忙，「今天丟起來算滿輕鬆，一直在自己的節奏上。」

林子崴也提到與捕手宋嘉翔的搭配是互臭求進步，「他會罵人啊！下來就會臭我，丟好也會說還不是第一個就保送或是球速沒有到，但他打不好我也會噹他。」

儘管是久違先發，但林子崴駕馭游刃有餘，他說：「我覺得這是心裡有沒有準備好要去做到這件事。」考量系列賽第一天打了12局，昨天又有幾位學長都是連兩場出賽，「今天就是想辦法不要在自己局數裡出很大trouble，讓後面投手比較好準備。」由於賽前就有設定球數限制，6局投完，他知道任務結束，也期盼若之後球數增加，可以為球隊負擔更多局數。

林子崴前一次單場MVP已是2021年11月13日，經歷TJ手術後，再以先發投手之姿繳出一場好投，談到這一勝的意義，林子崴說：「算是手術後對自己的期許吧！特別想要回到這個位置，去年有球數和局數控管，今年比較像是健康的我。在我的責任裡，我想要做的事情，盡量去完成想要的目標。」

奪得相隔5年的MVP，他感性表達：「暌違很久，希望只是一個開始，不要下一個MVP又要等五年。」

樂天桃猿隊先發投手林子崴。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

林子崴 中職 王念好

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