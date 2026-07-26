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中職／魔鷹暴力轟、累積68轟超越布雷 陳文杰致勝安助台鋼逆轉味全

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
魔鷹開轟。 台鋼雄鷹提供
魔鷹開轟。 台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹王牌先發黃子鵬今天出戰味全龍隊，雖沒能再推進自己寫下的連續局數無失分紀錄，仍繳出6局失1分的好投，製造球隊在比賽後段翻盤的機會；雄鷹打線在8局下靠曾子祐、陳文杰連續二壘打攻進3分逆轉戰局，終場以4：2擊敗味全龍隊。

黃子鵬今天在澄清湖主場出擊，賽前已是連續33.2局無失分，寫下中職本土投手最長局數無失分紀錄，但今天紀錄在首局就中斷，保送首名打者郭天信後，在二壘有人時被張政禹敲出中外野安打失1分。

2局上黃子鵬雖然又被連敲2安，但守住局面沒有再失分，之後一路投完6局沒再被揮出安打，僅讓龍隊靠一次觸身球保送上壘。

黃子鵬此戰先發6局用91球，被揮出3支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球，送出7次三振，只失1分，雖在退場前沒等到隊友的火力支援，但台鋼打線在比賽後段成功幫他逃過敗戰。

7局上台鋼啟用牛棚，龍隊先靠失誤上壘，蔣少宏從本季初登板的陳冠豪手中揮出二壘打，替龍隊打下第2分，下一棒陳思仲獲四壞球保送，郭天信則是靠野手選擇上壘，接著成功盜上二壘，是他本季第17盜，並完成生涯百盜里程碑。

台鋼打線前6局面對龍隊洋投伍鐸一籌莫展，7局下魔鷹掃出一發飛出右外野球場外的暴力轟，幫球隊追回1分，本季累積12轟追上富邦悍將隊張育成，中職生涯累積67轟則是超越「轟天雷」布雷的66轟，排名史上洋砲全壘打數第3多，落後喬治的68轟及鷹俠的120轟。 

8局下台鋼再吹起反攻號角，湯家豪安打展開攻勢，靠劉時豪短打推進上二壘，又靠龍隊失誤攻佔三壘，王博玄還選到保送形成一、三壘有人，林子昱接替伍鐸登板後，曾子祐先敲出二壘打追平比數，陳文杰的二壘打再敲回2分超前比數，助台鋼4：2逆轉戰局，陳文杰也拿下單場MVP。

9局下台鋼推出陳柏清登板守成，最終就以2分差上演逆轉勝。韋宏亮中繼1.1局無失分，收下本季第3勝。龍隊伍鐸則是先發7.1局，被敲5支安打，失3分，承擔敗投。

陳文杰 布雷 中職

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