SIDIZ攜手DAZN、樂天桃猿再登台北大巨蛋「坐 你的人生」主題日登場

7/24至7/26樂天女孩接力見面 韓國NO.1人體工學椅加碼送給你

全球領先運動娛樂串流平台DAZN攜手韓國No.1人體工學椅品牌SIDIZ，與樂天桃猿連續第二年合作，7月26日在台北大巨蛋舉辦「SIDIZ 坐 你的人生」主題日。今年活動全面升級，自7月24日至7月26日連續三天於台北大巨蛋舉辦「SIDIZ 坐你的人生－樂天女孩見面會」，邀請多位樂天女孩與球迷近距離互動。此外，球迷只要於7月26日活動期間至SIDIZ攤位投入抽獎券，就有機會於7月26日局間抽中SIDIZ T50、T50 AIR及T20人體工學椅各一張；若當日樂天桃猿贏得勝利，SIDIZ更加碼致贈一張T50 AIR人體工學椅給樂天桃猿單場MVP，與球迷一同分享勝利喜悅。

FURSYS集團執行長孫太熙此次更特地從韓國來台參與主題日活動，除了擔任開球嘉賓，也將親自向台灣球迷分享SIDIZ品牌理念。孫太熙表示：「去年在台北大巨蛋舉辦品牌日，為SIDIZ台灣寫下重要里程碑。今年再次攜手樂天桃猿，希望更深層地傳遞SIDIZ全新品牌主張，今年我們不只希望球迷坐得舒服，更期待大家親身體驗『動態坐姿』帶來的改變。」

FURSYS集團執行長孫太熙 開球。 DAZNTaiwan提供

樂天球星陳冠宇、曾家輝親身示範：好的坐姿成就最佳表現

延續品牌「坐著也是一種運動」的核心精神，今年SIDIZ更邀請樂天桃猿兩位人氣球員陳冠宇與曾家輝共同拍攝品牌社群影片，分享運動員對於休息與人體工學的重要性。開季至今表現亮眼、並入選明星賽的新生代本土強投曾家輝表示：「投手除了場上的表現，更重視場下的恢復。坐上SIDIZ T50 AIR後，良好的支撐讓身體能更充分放鬆，也幫助我準備好迎接下一場比賽。」連續第二年與SIDIZ合作的王牌左投陳冠宇則分享：「很榮幸再次與SIDIZ合作，去年品牌特別為我客製專屬椅子，真的非常感動。對職業球員來說，好的坐姿與休息品質，就是延續競技狀態的重要關鍵。」

SIDIZ 坐你的人生 - 樂天大巨蛋攤位活動 (左)穎樂 (右)廉世彬。 DAZNTaiwan提供

樂天女孩連三天近距離互動 廉世彬：很開心再次與SIDIZ相見

連續第二年參與SIDIZ活動的樂天女孩廉世彬，今年也將再次現身見面會與球迷同樂。她開心表示：「去年收到SIDIZ送給我的人體工學椅後，不論工作還是休息都陪伴著我，今年很開心再次來到SIDIZ攤位，希望能和大家一起體驗舒服又健康的坐姿，也留下最棒的回憶。」今年三天活動將由廉世彬、穎樂、若潼、孟潔、高佳彬及琳妲輪番登場，與球迷近距離互動、合影及分享品牌理念，讓現場球迷感受最熱情的應援氛圍。

人體工學結合運動精神 邀球迷一同「坐下，改變人生」

SIDIZ表示，運動員在場上全力拚戰，場下的休息與修復則決定了續航力；而對於現代人而言，長時間工作、學習與觀賽，同樣需要良好的坐姿支撐。SIDIZ希望透過與DAZN及樂天桃猿持續合作，讓更多人體驗人體工學椅帶來的舒適與健康，並傳遞「椅子不只是家具，更是身體健康防護裝備」的品牌理念，陪伴每一位追求更好生活與更佳表現的人，一起坐下，改變人生。

「SIDIZ 坐你的人生－樂天女孩見面會」 在7月24日至26日於台北大巨蛋攤位舉行圓滿成功，7月26日年度「SIDIZ 坐你的人生」主題日，除了韓國FURSYS集團執行長孫太熙親臨開球外，樂天女孩更將帶來特別設計的椅子互動開場演出，邀請所有球迷一起進場，感受運動、應援與人體工學完美結合的全新體驗，共同見證「坐下，改變你的人生」。

SIDIZ 坐你的人生主題日 樂天女孩開場舞表演。 DAZNTaiwan提供

限時優惠下殺 57 折起 迎接八月開學季

即日起至 7 月 31 日，SIDIZ 與知名按摩椅品牌於 momo 購物網舉辦聯合慶典：熱銷款 T50 享優惠 57 折、T50 AIR 享 6 折優惠，其餘多款明星商品同享折扣！緊接著迎接八月開學季，品牌也將陸續推出學生與小資族專屬優惠方案，邀請大家輕鬆升級坐姿設備。

歡慶父親節 加碼優惠

SIDIZ品牌加碼歡慶父親節，即日起到8月9日憑7月24日到7月26日樂天桃猿大巨蛋門票，於SIDIZ台北三創旗艦店購買全系列人體工學椅還可以享85折優惠，敬請把握。