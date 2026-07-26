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日職／西武排3洋砲連線但打線大熄火遭軟銀完封 林安可4支0吞2K

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可今天4支0。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)
林安可今天4支0。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)

效力於西武獅隊的台灣外野手林安可，近期連4場比賽先發上陣，今天面對軟銀隊系列賽第3戰擔任第3棒、指定打擊，4打數沒有敲出安打、吞2K，西武打線全場僅敲3安，終場以0：3不敵全場敲4安的軟銀。 

西武連續兩場比賽在中心打線排出洋砲三連星，先發3至5棒依序為林安可、尼文（Tyler Nevin）及卡納里歐（Alexander Canario），但今天西武打線幾乎全員熄火，僅尼文敲2安、柘植世那有1安表現。

軟銀今天排出2023年選秀第一指名的20歲投手前田悠伍先發，林安可1局下擊出投手方向的平飛球遭到接殺。3局下2出局後面對一、二壘有人的局面，先看了1球再連續揮空2顆指叉球，遭到3球三振。

6局下林安可面對前田悠伍的第3打席再吞一K，8局下對決松本裕樹 ，抓第一球攻擊，將151公里的速球擊成中外野飛球遭到接殺出局，4打數繳白卷，打擊率2成19。

軟銀全場雖也只敲4安，但其中3支安打集中在第5局，靠著正木智也高飛犧牲打及周東佑京三壘打攻下3分致勝。前田悠伍先發6局只被敲3安，送出5次三振，有3次四死球保送，無失分，拿下勝投。

西武先發投手高橋光成此戰投8局用110球，被揮出4支安打，有3K和4次保送，失3分，吞下敗投。

軟銀 西武 日職

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