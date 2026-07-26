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中職／「ㄨㄟ」助桃猿！林子崴6局好投、威克兩分砲 賞悍將完封敗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊林子崴本季首場先發，繳出6局無失分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林子崴本季首場先發，繳出6局無失分。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊「開箱」洋砲中大獎，威克第六局敲兩分砲，狙擊富邦悍將隊洋投威戈神，這一棒為猿隊打下2：0勝利，力挺本季首度先發的林子崴拿下勝投。

林子崴前5局僅面對最低消費15人次，悍將只有第四局孔念恩敲安上壘，隨即遭盜壘阻殺出局，第六局保送首位打者王念好，悍將後續擠不出安打，林子崴最終以78球完成6局投球，只被敲1安打、無失分。

猿隊面對威戈神前4局也只進攻12人次，五局下林智平、林政華敲安，終於出現全場第一個得點圈機會為兩出局、一二壘有人，宋嘉翔打向一壘界外區遭到接殺，兩隊繼續糾纏，終於在第六局用全壘打戰術找到突破口，馬傑森安打開路，兩出局後由威克炸裂兩分砲，成為此役致勝一擊。

猿隊本周端出3位土投先發，陳克羿6.2局失1分、曾家輝7局失2分，再到今天林子崴的本季首場先發，就是一場6局無失分好投，豪華本土先發戰力讓猿隊外援部署野手更有底氣。

富邦悍將隊先發投手威戈神第六局遭威克狙擊兩分砲。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手威戈神第六局遭威克狙擊兩分砲。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊威克6局下敲出兩分砲，一棒打破僵局。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊威克6局下敲出兩分砲，一棒打破僵局。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊威克6局下敲出兩分砲，一棒打破僵局。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊威克6局下敲出兩分砲，一棒打破僵局。記者余承翰／攝影

林子崴 桃猿 中職

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