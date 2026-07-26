中職／林家勝肩盂唇破裂歷經458天重返一軍 新名字連隊友都還在習慣

林旺熙去年經歷肩盂唇破裂傷勢，再回歸一軍已經變成「林家勝」，不少人看到名字以為是哪位新人投手，直到看到臉才發現就是他，經歷458天重返一軍戰場，林家勝也說：「終於回來了！」

林家勝前一次在一軍登板為去年4月23日，該役因右肩不適退場，隨後進入漫長的治療、復健期，直到昨天第八局站上投手丘，是他相隔458天再於一軍出賽，面對林子偉、宋嘉翔飆出三振，面對林政華的打席則是連4顆壞球，但隨後盜壘失敗，林家勝僅面對3打席完成1局投球任務，最快球速144公里。

林家勝還原去年在因傷退場的戰役後，就檢查出二級肩盂唇破裂，並未開刀，而是採取PRP注射治療。他坦言剛得知傷情時覺得失落，「遇到投手比較致命的傷處，其實沒有想過自己會遇到。」

他原本評估季末就有機會回歸，但中途又遇到腰傷，也因肩膀受過傷，肌力要重新建立，調整進度較慢，直到本周末才重返一軍戰場。

昨天牛棚準備時，廖任磊就說：「噢！要來了喔！」曾峻岳也一直跟他講話，為他重返一軍的這一步注入信心、讓他不要那麼緊張。談到久違站上一軍投手丘，林家勝坦言：「一開始有點太緊張了，有點亂出力，在那個保送之後才比較冷靜一點。」

從名字好記的「林旺熙」變成「林家勝」，他也說很多人看名字都不知道他是誰，球迷現在都還是喊他「阿旺」，就連隊友也還在習慣，林家勝笑說：「所以很多人看到我就會叫一下、叫一下（家勝），育成每天都會叫我，他都喊『家勝↗』。」當場示範尾音高八度的喊法。