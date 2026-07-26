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中職／董子恩連2天一壘、三壘都失誤 光總歸咎自己讓他變來變去

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊董子恩。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊董子恩。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊董子恩連兩天在角落內野發生失誤，總教練後藤光尊對此沒有苛責，「可能是我讓他們守備位置改變太多了。」他說兼具多守位的同時，也可能讓他在訓練時無法專注在當天的守備位置。

在這波面對樂天桃猿隊的3連戰前兩戰，董子恩都發生守備失誤，24日擔任一壘手在第四局發生接球失誤，讓首位打者林子偉上壘，最終跑回追平分；昨天與王念好互換守位，董子恩在三壘再度出包，第二局傳一壘偏高，讓林政華靠失誤上壘，第三局林智平打向三壘，董子恩接球有機會抓到三壘離壘的陳晨威，卻在陳晨威折返三壘後傳本壘，沒抓到任何出局數。

對於董子恩連兩天的失誤，後藤沒有苛責，而是說出為難之處，「可以守很多地方的選手當然很好，但可能也導致他們在練習時無法專注在一個位置上，導致他沒辦法好好守他今天要守的位置。」

後藤指出，董子恩、王念好的守備比較起來，王念好在三壘的接球、動作還是比較流暢，今天王念好回到三壘、董子恩負責一壘，「對球隊來說也會比較好。」

後藤明白指出，悍將還不具備完整球隊隊形，所以會盡可能嘗試每個球員在守備位置上的適性，希望從中找到隊形，「不只子恩，其他選手也是希望可以讓他們固定，但還是要看當下打擊狀況，也不排除子恩有可以當工具人的條件，還是要看當下打擊狀況。」

董子恩 中職 王念好

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