中職／看何品室融二軍登板也嚇一跳 曾豪駒：有疑慮且是重點栽培選手

樂天桃猿隊外野手何品室融昨天在二軍賽事登板，總教練曾豪駒看了也嚇一跳，要再向二軍教練團、球探部門了解一下，也直言野手登板、且又是球隊重點栽培選手，還是必須盡量避免。

猿隊二軍昨天在桃園棒球場與台鋼雄鷹隊二軍之戰，何品室融在第九局兩出局、8：2領先時登板，面對高聖恩投5球飆出三振，最快球速141公里。

曾豪駒今天對此也顯得意外，「我可能要再問一下二軍教練團、球探部長，我昨天看到也是嚇一跳，怎麼會下去投球？」

曾豪駒表示，野手登板，如果全速投球，還是會有點疑慮，「又是我們重點栽培的選手，會有點疑慮，需要做一個討論。」至於何品室融重返一軍的時間點，曾豪駒回應：「只要狀況好、球隊有需要就會上來，球隊需要的是競爭力，只要表現好，就會有機會。」