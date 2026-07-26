運動人生／資深球評：女裁判的判決毫不遜色

美國職棒小聯盟長年都有女性裁判執法，去年八月十日更出現史上首位大聯盟女裁判帕沃（Jen Pawol），台灣職棒發展卅七年，尚未有女裁判登場執裁。資深球評王雲慶表示，台北大巨蛋是全台唯一擁有男、女裁判休息空間的球場，可以成為最佳範例。

「中職未來若能跨出女裁判這一步，將是非常值得肯定的事。」參與過許多國際賽的王雲慶認為，女裁判的判決一點都不遜色。

他說，二○二二年Ｕ十二世界盃棒球賽在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行，當時有三名分別來自日本及南韓的女裁判，其中一名日本人今年還在甲子園青棒賽執法，八月在台南舉行的女子世界盃也有來自日、韓、香港、義大利的五名女裁判，甚至有機會出現同場四名裁判都是女性的狀況。

「裁判是需要高度消耗體力的工作，除了技術面，女裁判必須克服比男裁判更多問題。」王雲慶表示，比起男裁判，女裁判登場執裁的壓力更大，畢竟是少數，球迷眼光雖不同，但裁判有一定的評量標準，自身能力才是重點，判決結果最重要，與性別無關，且目前中職除了選手與裁判外，各崗位都有女性，看不出有性別不公平之處。

中華棒球協會秘書長林宗成表示，以前女子棒選手很少，現在人數增多，很鼓勵這些女孩在選手退役後轉任裁判、教練或記錄員，繼續發揮專業。

「以前那個年代，女裁判確實會聽到一些瘋言瘋語，但已經是廿年前的事，棒球界一直在進步，也增加不少女裁判，現在沒有性別不平等的問題。」林宗成說，時代進步，女裁判、女教練、女記錄員也變多，現在女裁判在國際賽執法已是很平常的事，棒協常年舉辦國際賽，非常注重性平，他並舉兄弟象隊已故球星王光輝的妹妹王曉玲為例，這位女壘前國手不但是經驗十足的國際棒球裁判，目前也在輔仁大學教書，是女裁判很好的範例。

「出來嘗試吧，必須要有堅持下去的勇氣，這是一條漫長的道路，很多人在路上放棄了。」去年登上美國職棒大聯盟執裁、獲全場球迷起立鼓掌致敬的帕沃，這麼鼓勵有志成為裁判的女性。

據指出，中華職棒歷年招考裁判並未設定性別條件，但從未有女性報名，國內業餘棒球比賽的女裁判也是少數，迄今日本、南韓、台灣職棒都尚未出現女裁判。