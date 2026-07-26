運動人生／劉柏君 衝撞棒壇性別之壁

走過挫折 美國女子職棒執判

棒球比賽需要裁判，但如果是女性裁判，質疑聲浪就鋪天蓋地；考一張裁判證不難，但要踏進球場執判，好比「蜀道之難」。

國內首位棒球協會認證的女性裁判劉柏君，清楚無形的高牆，從「通靈少女」到「熟齡裁判」，劉柏君用受邀擔任將登場的美國女子職業棒球聯盟第一個賽季選秀賽裁判來證明實力，「我在台灣的棒球裁判路挫折重重，卻在美國重拾信心」。

白天在學校上課，晚上到宮廟當文乩，這是「通靈少女」戲劇主角原型人物劉柏君的生活日常；她因性別被拒絕加入棒球隊，但卻靠著自己努力，不但成了中華民國棒球協會認證的首位女裁判員，還因積極推動女性參與體育獲得國際奧會「女性與運動獎座」世界獎。

因電視劇暴紅 決定做自己遭情勒

一九七九年出生的劉柏君，小時候就被發現有靈異體質「陰陽眼」，當時親戚覺得很特別，鼓勵她朝宮廟「發展」，高中三年及大學四年，她幾乎都是白天上課、晚上到宮廟當「文乩」。

「我樂於助人，但不代表我就要去做這件事，更不想活在滿足大家需求中。」儘管因電視劇「通靈少女」主角原型人物而暴紅，但劉柏君坦言那段時間的日子過得並不快樂，尤其在大三時發現同學們都有自己夢想，她卻很迷惘，內心逐漸有「不再當文乩，過自己人生吧」的念頭。

劉柏君從小喜歡棒球，也常去當志工、帶小朋友比賽，因常遇到裁判判決不公，萌生「乾脆自己去考裁判」的念頭。圖／社團法人台灣運動好事協會提供

當時，周邊很多人都說「妳帶天命，不做乩身會找不到工作」、「人生會不順利，會生病，對爸媽身體不好…」各式各樣情緒勒索壓得她喘不過氣，「快把我逼瘋了」，還好父母支持她的決定，回話給情勒的鄰里「再逼我女兒，我就去宮廟把神明打下來」，她就這麼「轉行」了。

不當乩身後，劉柏君足足兩年找不到人生方向，甚至懷疑「這個決定是對的嗎？」她刻意把自己操得很累，接觸各種宗教相關書籍、繼續念宗教研究所並攻讀博士，直到二○○六年報考棒球Ｃ級裁判踏入棒球界，人生才有了新目標。

劉柏君說，她幼稚園時期就和父親練習棒球傳接球、國小已熟悉棒球規則，一九九○年中華職棒開打、一九九五年仿日本「甲子園」模式的金龍旗全國青棒錦標賽登場，讓她有參加棒球隊的念想，但卻被教練以「女生不適合」拒絕，後來大學擔任志工並帶領少棒夏令營成員練球、比賽，發現小球員的努力有時會被裁判的誤判抹煞，有了考裁判的想法，想不到領到裁判證後積極爭取擔任裁判機會，對方總是一句「我就是不要女的」拒絕，讓她相當沮喪，還好，負責新店河濱球場的老師給她機會，讓她成了當時台灣唯一一位在場上執法的女裁判。

榮獲奧會頒獎 裁判路仍挫折重重

劉柏君積極推動女性參與體育、打破棒球界性別歧視，二○一九年獲國際奧林匹克委員會頒發「女性與運動獎座」世界獎，成了台灣首位獲此殊榮的女性，她原以為拿到這個二○○○年迄今全世界僅廿六人獲得的獎項對裁判路有幫助，但除了那一年亞洲棒球錦標賽登場執裁，「然後就沒有然後了」。

這幾年，劉柏君持續推動運動性平，於二○二○年創辦「台灣運動好事協會」，也受邀到孟加拉、日本、美國等地講演，今年七月「國際女性與運動小組」每四年一次的會議在英國伯明罕舉辦，她是第一位受邀的台灣講者。二○二二年，美國教育第九修正法案五十周年，美國在全球選出九位女性運動員的故事並出書宣傳，劉柏君名列其中。

「美國人介紹我時，完全沒提到我的通靈體質。」目前擔任中華民國無任所大使的劉柏君說，美國人看到的是她的努力，也給她很多鼓勵，「即便在台灣的棒球裁判路上挫折重重，但我已在美國重拾信心」。