聽新聞
0:00 / 0:00
中職／猛打賞背後有Rain的加持 陳晨威：打擊手套要脫下來簽名還我
樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋以3：2擊敗富邦悍將隊，除了曾家輝先發7局失2分的好投，陳晨威也繳出單場3安猛打賞表現，包括在7局下敲回勝利打點，賽後他也透露賽前和韓國天王Rain的互動，並笑稱「Rain滿會打擊的！今天打3支！」
陳晨威今天繳出3安2盜表現，其中在3局下擊出內野安打後，從一壘「連兩盜」攻佔三壘，之後還試圖搶攻本壘，但經過電視輔助判決改判出局。
碰上猿隊主題日「辣年糕趴」，今天由韓國天王Rain擔任賽後最大咖的演唱嘉賓，而他賽前就現身球場開球，陳晨威透露：「他說他想要當開球打者，他找工作人員說需要準備打擊手套，問有沒有新的，剛好我有新的，就拿給工作人員。」
因此Rain賽前擔任開球打者時，拿的就是陳晨威的打擊手套，並由猿隊投手陳冠宇開球、猿隊打者李勛傑接捕，完成賽前開球儀式。而Rain開完球退場時，陳晨威上前和Rain短暫交談，賽後他透露：「我去跟他說，那個打擊手套是我的，要脫下來簽名還我！」
陳晨威笑稱：「因為Rain拿的打擊手套是我的，所以可能他滿會打擊的。」而Rain也確實替他簽名並將手套歸還給猿隊工作人員，被問及手套之後的處理方式，陳晨威說：「不知道，我考慮拿來用，看會不會真的比較會打擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。