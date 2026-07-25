中職／猛打賞背後有Rain的加持 陳晨威：打擊手套要脫下來簽名還我

樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋以3：2擊敗富邦悍將隊，除了曾家輝先發7局失2分的好投，陳晨威也繳出單場3安猛打賞表現，包括在7局下敲回勝利打點，賽後他也透露賽前和韓國天王Rain的互動，並笑稱「Rain滿會打擊的！今天打3支！」

陳晨威今天繳出3安2盜表現，其中在3局下擊出內野安打後，從一壘「連兩盜」攻佔三壘，之後還試圖搶攻本壘，但經過電視輔助判決改判出局。

碰上猿隊主題日「辣年糕趴」，今天由韓國天王Rain擔任賽後最大咖的演唱嘉賓，而他賽前就現身球場開球，陳晨威透露：「他說他想要當開球打者，他找工作人員說需要準備打擊手套，問有沒有新的，剛好我有新的，就拿給工作人員。」

因此Rain賽前擔任開球打者時，拿的就是陳晨威的打擊手套，並由猿隊投手陳冠宇開球、猿隊打者李勛傑接捕，完成賽前開球儀式。而Rain開完球退場時，陳晨威上前和Rain短暫交談，賽後他透露：「我去跟他說，那個打擊手套是我的，要脫下來簽名還我！」

陳晨威笑稱：「因為Rain拿的打擊手套是我的，所以可能他滿會打擊的。」而Rain也確實替他簽名並將手套歸還給猿隊工作人員，被問及手套之後的處理方式，陳晨威說：「不知道，我考慮拿來用，看會不會真的比較會打擊。」

韓國天王Rain賽前現身開球。圖／樂天桃猿提供

韓國天王Rain賽前開球。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿今天的主題日球衣上印有Rain的簽名。記者葉姵妤／攝影