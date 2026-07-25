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中職／大巨蛋初登板3萬人場面飆好投 曾家輝：太多人太緊張了！

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿曾家輝7局失2分飆9次三振，投出生涯代表作。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿曾家輝7局失2分飆9次三振，投出生涯代表作。圖／樂天桃猿提供

生涯首度在大巨蛋登板，樂天桃猿隊23歲本土王牌曾家輝繳出先發7局失2分的出色表現，飆出9次三振，局數寫生涯單場新高，率領球隊以3：2擊敗富邦悍將隊。面對破3萬人的大場面，曾家輝賽後直呼：「真的太緊張了。」

曾家輝今年開季起用好表現站穩先發輪值，儘管在明星賽前狀況有些下滑，但經過10天的休息和調整後，今天滿血回歸，投出可稱中職生涯代表作的表現。

曾家輝表示：「這期間一直在找比較好的感覺、好的動作去完成比賽，今天之前其實感覺滿不好的，手感沒有出來，今天上去投得很好，我自己也滿意外的。」但他坦言，今天登板後越投越放得開，「好像回到季初的感覺。」

過去曾家輝在支援世界12強賽中華隊備戰時，曾在大巨蛋登板，但僅面對1個人次、投2球，今天則是他中職生涯首次在大巨蛋登板，碰上韓國天王Rain擔任表演嘉賓的加持，現場湧入30771名觀眾進場，曾家輝直言：「其實在投之前滿緊張，因為我也沒看過這麼多人，也很久沒有踩到大巨蛋投手丘上投球，真的就是都很緊張。」

曾家輝開賽起連續解決5名打者、送出4K，但他甚至緊張到，2局上連飆2K後，就因為記錯出局數，直接走下投手丘往休息室的方向去，賽後他尷尬笑說：「前兩局真的太緊張了，真的太多人了。」

曾家輝投完7局僅用88球，他也向教練團表達還能再投的想法，但猿隊教練團仍決定讓他休息，把最後兩局交給牛棚。曾家輝說：「我有說我還可以繼續投，但教練就覺得，如果是季後賽的話就會讓我繼續投，但後面還有兩、三個月的賽季，他們還是希望我維持今天的感覺，延續到下一次，把後面的每次都越投越好。」

曾家輝 中職 樂天桃猿

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