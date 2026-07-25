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中職／林凱威本季第6次BS 龍隊延長10局關鍵本壘攻防還是贏雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊在最後本壘攻防擋下吳念庭，延長10局收下勝利。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在最後本壘攻防擋下吳念庭，延長10局收下勝利。圖／味全龍隊提供

在救援失敗榜上領跑的味全龍隊守護神林凱威，今天再追加本季第6次BS，九局下遭台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹敲出追平兩分砲，龍隊10局上因對手失誤多添保險分，10局下在本壘攻防戰擋下腰部不適的吳念庭，終場仍以5：4險勝雄鷹。

龍隊洋投梅賽鍶首局因王博玄、魔鷹安打串連掉分後迅速回穩，一度讓雄鷹打線14上14下，最終僅用80球完成7局投球，被敲4安打、失1分。

雄鷹艾速特也有一場好投，先發7局僅被敲4安打、失2分都非責失分，失血出現在第三局，龍隊前3棒王順和、林辰勳、冉皓燐都敲安打，加上三壘手曾昱磬的失誤，點燃龍隊反撲，吉力吉撈．鞏冠滾地球再帶有1分打點，龍隊取得2：1超前。

許峻暘八局上登板，林辰勳二壘打、單場第3支安打開路，推進三壘後由郭天信的高飛犧牲打送回第3分。

林凱威上場把關3：1領先，熟悉的「劇場」再開，前兩位打者王博玄、曾子祐都敲安打，儘管讓陳文杰擊出游擊方向滾地球形成雙殺打，但過不了魔鷹這一關，以兩分砲一棒追平。林凱威本季第6度救援失敗，在聯盟領跑，排名第二為多人並列的3次。

雄鷹好不容易逼進延長賽，卻在10局上又因守備釀禍，替補上場的三壘手黃秉揚傳球失誤，讓龍隊該結束的攻勢延續，郭天信安打送回龍隊在該局第2分，帶著5：3領先進入10局下；雄鷹雖由吳念庭代打敲安追回1分，後續劉時豪保送將他推進二壘，王博玄擊出安打，吳念庭連闖兩個壘包，捕手林辰勳接到郭天信的回傳球後先一步將他擋在本壘前。

味全龍隊由中外野手郭天信的回傳球送到捕手林辰勳手中，在本壘攻防戰擋下吳念庭，延長10局收下勝利。圖／味全龍隊提供
味全龍隊由中外野手郭天信的回傳球送到捕手林辰勳手中，在本壘攻防戰擋下吳念庭，延長10局收下勝利。圖／味全龍隊提供

林凱威 王博玄 吳念庭

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