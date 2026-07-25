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中職／布雷克1場勝投等77天 打線贊助4分有「兄弟」相挺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布雷克。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投布雷克的悲情，終於撥雲見日，今天面對中信兄弟隊繳出6局無失分，隊友在他退場前打下4：0領先，終場以4：3贏球，布雷克拿下本季第3勝，而他前一勝已是5月9日，相隔77天再奪勝投。

一如布雷克以往的登板總是碰到投手戰居多，今天在前段戰眼看又要重演相同戲碼，獅隊打線面對兄弟先發投手伍立辰找不到突破口，兩隊前5局打完都沒有分數進帳。

0：0局面直到第六局終於改寫，獅隊張皓崴二壘打、林子豪一壘打串連先攻下分數，潘傑楷續敲二壘打，李丞齡打向中外野，小白球在進入中外野手宋晟睿手套的手套後一個彈跳翻越全壘打牆，形成一發「助攻」三分砲。

宋晟睿為了追這球，整個人撞上全壘打牆，一度躺在地上無法起身、嘴巴出血，不僅防護員衝上場，場上選手聚在他的身旁，就連沒上場的洋投羅戈、捕手陳統恩也從休息室大長征中外野關心隊友狀況，宋晟睿的傷口經過簡單處理後咬著紗布留在場上守備。

布雷克以6局無失分、帶著4：0領先收工，宋晟睿在七局下的打席嘴裡仍需止血，在此時面對髙塩將樹敲出陽春砲，而獅隊終結者鍾允華第九局關門也驚心動魄，單局被敲3安打，張仁瑋二壘打一棒打回2分，讓戰局回到1分差，險些又要搞砸布雷克的勝投。

獅隊贏球後，總教練林岳平朝布雷克一個箭步跳躍，布雷克則在空中撈住餅總，兩人擊掌後拍拍彼此的背部，道賀布雷克久違的勝投。

布雷克 潘傑楷 中信兄弟

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