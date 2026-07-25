中職／曾家輝7局飆9K投出代表作 桃猿3：2擊退悍將止敗
樂天桃猿隊在台北大巨蛋舉辦「辣年糕」主題日第2天，賽前有韓國天王Rain現身開球，在巨星的觀賽下，猿隊靠著曾家輝先發7局失2分、飆出9K，在大巨蛋投出生涯代表作，打線則有陳晨威單場3安敲回致勝分，終場猿隊以3：2擊敗富邦悍將隊，終止3連敗。
桃猿在1局下由陳晨威的安打開啟攻勢，與新洋砲威克、老將林智平「連線」，連3棒敲回第1分，李勛傑接著在一、三壘有人時敲出內野滾地球再送回分數，猿隊打下2：0領先。
曾家輝開賽起連續解決5名打者、送出4次三振，之後雖被李宗賢敲安打，但隨後發動盜壘被捕手宋嘉翔阻殺出局，形成變相6上6下。曾家輝投到3局上則遇上危機，保送首名打者申皓瑋，又被張育豪敲出二壘打，接著因董子恩高飛犧牲打失1分。
曾家輝投完5局僅被敲3支安打，但6局上解決前2名打者後，被王苡丞揮出直擊右外野全壘打標竿的追平陽春砲，雙方戰成2：2平手。王苡丞本季累積4轟也已寫下生涯單季最多全壘打。
猿隊在7局下繼續捍衛主場，面對悍將隊牛棚，馬傑森安打上壘後，靠隊友滾地球及對手失誤站上三壘，接著陳晨威揮出二壘打送回超前分，也打下此戰勝利打點。
曾家輝生涯首度在大巨蛋登板，此戰先發7局僅用88球，寫下生涯最長投球局數，只被揮出4支安打，有2次保送，失2分，繳出本季第4場優質先發表現，飆出9次三振也寫生涯單場新高，拿下本季第5勝，並獲選單場MVP。
陳晨威此戰單場3安「猛打賞」，包括在7局下敲回致勝分，還在3局下單局跑出2次盜壘成功。
悍將先發洋投魔力藍今天主投6局，用95球，被敲6支安打，有1次保送和3次三振，失2分，無關勝敗，廖任磊僅投0.1局失1分吞敗。
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