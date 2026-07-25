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中職／宋晟睿意外「助攻」對手三分砲 嘴巴爆血仍咬紗布奮戰
洲際棒球場今天出現「助攻全壘打」，中信兄弟隊中外野手宋晟睿在手套碰到球後未能接牢，小白球彈出全壘打牆外，讓統一獅隊李丞齡「賺」到一支三分砲，而宋晟睿在強烈撞擊後浴血奮戰，嘴裡咬著止血紗布繼續守備。
兩隊此役前5局維持0：0，直到第六局張皓崴二壘打、林子豪一壘打串連先攻下分數，潘傑楷續敲二壘打，李丞齡打向中外野，小白球一度看起來就要進入宋晟睿手套，卻在彈出後翻越全壘打牆，形成一發三分砲。
宋晟睿為了追這球，整個人撞上全壘打牆，一度躺在地上無法起身、嘴巴爆血，不僅防護員衝上場，場上選手聚在他的身旁，就連沒上場的洋投羅戈、捕手陳統恩也從休息室大長征中外野關心隊友狀況，宋晟睿的傷口經過簡單處理後咬著紗布留在場上守備。
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