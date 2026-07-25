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中職／接林子偉高難度傳球有默契 馬傑森：基本操作
中華職棒樂天桃猿隊球迷可以注意看看，今年二壘手林子偉常常傳出高難度傳球給游擊手馬傑森，挑戰接球反應，馬傑森笑說：「這是他的基本操作啦。」
馬傑森與林子偉近兩年成為猿隊二游搭擋，彼此默契越來越好，也在場上展現接傳美技，馬傑森笑說：「搭配久了，就會更知道對方的習慣，當然是越搭配會越熟悉。」
昨天10局上林子偉就先以飛撲攔下滾地球，躺在地上用手套將球快拋給馬傑森，雖然路徑偏高但仍完成封殺，馬傑森表示：「他能攔下來已經非常厲害，我就是想辦法抓到那個局數。」
「平常練習的時候也都會有這些球。」馬傑森表示，守備練習就是彼此適應的機會，「知道他會怎麼接、用什麼方式去傳，所以比賽中會出現在腦海裡。」但有時候難度太高，兩人也會立刻確認，有沒有更好的接傳方式，互相找到舒適區。
昨天5局上馬傑森也曾美技攔截強勁滾地球，傳給林子偉完成封殺，打者張育成朝他比了大拇指表達欽佩，馬傑森笑說，當下沒有看到，「因為還在想說有點可惜，沒有抓到雙殺。」
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