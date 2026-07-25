中職／對決「右打版魔鷹」挨轟 李東洺坦言狀況不好失投「被懲罰了」

樂天桃猿隊新洋砲威克，昨天在中職初登場就開轟，第2打席砲轟目前聯盟勝投王、富邦悍將隊本土投手李東洺，敲出一發2分全壘打，苦主李東洺今天也坦言是自己失投，「那個球就是被懲罰了。」

李東洺昨天面對威克首打席就投出觸身球，3局下第二度對決則是一顆內角失投球挨轟，李東洺坦言，「聽聲音就知道不妙了。」他也指出，如果是以自己平時的投球品質，或許有機會拚拚看，但昨天直球狀況非常差。

李東洺形容，威克就像是「右打版魔鷹」，「我們對魔鷹基本上是沒辦法去壓制，那面對新的打者，會嘗試去看一些他比較不容易進攻的位置，但因為自己狀況真的非常不好，控制力、控球、品質都不太好，所以那顆想要丟內角球也丟不到想要的位置，就變成失投球。」

李東洺表示，昨天無論是面對威克或其他打者，自己的速度和直球品質都沒有投出來，控制能力也不好，「所以⋯⋯投到那個位置基本上一定是被打，除非他能力不夠好，但他是能力非常好的打者，基本上就是被懲罰了。」

李東洺今年上半季寫下10連勝壯舉，下半季則是連兩場出賽都無緣勝投，昨天先發5局失4分（3分自責分），無關勝敗，本季投球局數累積至79.2局，則已寫下他生涯單季新高。李東洺指出：「感覺自己身體狀況都維持得不錯，但本來就不會每天都是好的狀態，所以在好的時候就繼續把狀況維持下去；狀況不好的時候，就想辦法去改善，再為下一場準備。」