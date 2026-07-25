快訊

快去加油！中油宣布下周一起汽油漲0.7元

有殺人刑案記錄…攜爆裂物闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃猿新洋砲威克用全壘打自我介紹 「很幸運就飛出場了⋯⋯」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿新洋砲威克首度在中職亮相就敲出2分全壘打，以表現向台灣球迷自我介紹。中央社 中央通訊社
樂天桃猿新洋砲威克首度在中職亮相就敲出2分全壘打，以表現向台灣球迷自我介紹。中央社 中央通訊社

樂天桃猿隊新洋砲威克來台後就展現凶猛的長打火力，二軍首戰就開砲，昨天在一軍的初登場也在第2球就轟出一發2分全壘打，中職首安及首轟，如猿隊總教練曾豪駒所形容的，「用表現介紹他自己。」

威克來台後在桃園主場進行打擊練習時，隊友早已先被他的打擊能力所震撼。威克昨天在台北大巨蛋的生涯初登場，也用全壘打向台灣球迷打招呼，3局下三壘有人時，砲轟富邦悍將對本土王牌李東洺。

威克指出，當下自己只是想要把壘上的跑者送回來，「本來就是希望可以把球打強，很幸運地球就飛出場外了。」

威克擊出全壘打後，繞壘時一開始沒太多表情，回到休息室後才露出了笑容。威克解釋：「能擊出全壘打，感覺很好，但當時還是比賽的前段。所以，我想可能我只是很專注在其中，想要贏、想要試著不要太興奮，還有很多比賽。但當你看到大家、所有的教練和隊友都在慶祝、在替你開心， 臉上就會出現笑容了。」

而兩隊在正規賽9局打完4：4平手進入延長賽，10局下威克在2出局三壘有人時上場打擊，面對悍將終結者、目前聯盟救援王曾峻岳，兩人正面對決，最終威克遭到三振。

談起那個關鍵打席，威克表示：「他（曾峻岳）是很好的投手，他的直球尾勁非常好。前面有一次機會，我擊球點太早，打成界外球，所以希望下次對到的時候，我能把球打進場內。他是很好的投手，這次他把我解決，相信下一次還有機會對到。」

總結自己在中職初登場的表現，威克說：「整體來說，我感覺不錯，因為能敲出全壘打總是很不錯的，只是很可惜最後球隊輸球，所以就希望今天上場能有好表現，並且贏球。」

桃猿 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／悍將打滿12局力退桃猿 曾峻岳硬碰硬「威立」：我不想閃！

中職／威克神之一轟！生涯首打數開轟 成史上第14人

中職／洋砲能否適應需觀察多久？後藤光尊：至少100打席

中職／李超延長賽11球穩守2局勝投 自信球種大膽對決

相關新聞

中職／桃猿新洋砲威克用全壘打自我介紹 「很幸運就飛出場了⋯⋯」

樂天桃猿隊新洋砲威克來台後就展現凶猛的長打火力，二軍首戰就開砲，昨天在一軍的初登場也在第2球就轟出一發2分全壘打，中職首安及首轟，如猿隊總教練曾豪駒所形容的，「用表現介紹他自己。」

日職／孫易磊飆速158公里中繼0.2局失1分 打線相挺躲過敗投

效力日本職棒火腿隊的台灣投手孫易磊，今天面對樂天隊投出平生涯最速的158公里，中繼0.2局被敲2安打、失1分，在落後局面退場，幸有隊友在下半局馬上追平，閃過敗投，而火腿終場以4：3擊敗樂天。

棒球／井口資仁成日本隊首位大聯盟資歷教頭 拚奧運衛冕金牌

日本武士隊今天正式宣布，新任總教練由51歲的前羅德隊教頭井口資仁接任，成為史上首位擁有大聯盟資歷的日本隊總教練。而他上任後的首場賽事，將是11月登場的亞洲職棒冠軍爭霸賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。