中職／桃猿新洋砲威克用全壘打自我介紹 「很幸運就飛出場了⋯⋯」

樂天桃猿隊新洋砲威克來台後就展現凶猛的長打火力，二軍首戰就開砲，昨天在一軍的初登場也在第2球就轟出一發2分全壘打，中職首安及首轟，如猿隊總教練曾豪駒所形容的，「用表現介紹他自己。」

威克來台後在桃園主場進行打擊練習時，隊友早已先被他的打擊能力所震撼。威克昨天在台北大巨蛋的生涯初登場，也用全壘打向台灣球迷打招呼，3局下三壘有人時，砲轟富邦悍將對本土王牌李東洺。

威克指出，當下自己只是想要把壘上的跑者送回來，「本來就是希望可以把球打強，很幸運地球就飛出場外了。」

威克擊出全壘打後，繞壘時一開始沒太多表情，回到休息室後才露出了笑容。威克解釋：「能擊出全壘打，感覺很好，但當時還是比賽的前段。所以，我想可能我只是很專注在其中，想要贏、想要試著不要太興奮，還有很多比賽。但當你看到大家、所有的教練和隊友都在慶祝、在替你開心， 臉上就會出現笑容了。」

而兩隊在正規賽9局打完4：4平手進入延長賽，10局下威克在2出局三壘有人時上場打擊，面對悍將終結者、目前聯盟救援王曾峻岳，兩人正面對決，最終威克遭到三振。

談起那個關鍵打席，威克表示：「他（曾峻岳）是很好的投手，他的直球尾勁非常好。前面有一次機會，我擊球點太早，打成界外球，所以希望下次對到的時候，我能把球打進場內。他是很好的投手，這次他把我解決，相信下一次還有機會對到。」

總結自己在中職初登場的表現，威克說：「整體來說，我感覺不錯，因為能敲出全壘打總是很不錯的，只是很可惜最後球隊輸球，所以就希望今天上場能有好表現，並且贏球。」