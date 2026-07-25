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棒球／日本隊新任教頭出爐！前羅德監督井口資仁接任 拚奧運衛冕金牌
日本武士隊今天正式宣布，新任總教練由51歲的前羅德隊教頭井口資仁接任，成為史上首位擁有大聯盟資歷的日本隊總教練。而他上任後的首場賽事，將是11月登場的亞洲職棒冠軍爭霸賽。
日本武士隊在今年WBC世界棒球經典賽爭取連霸失利，8強敗給委內瑞拉隊止步，時任總教練的井端弘和5月底合約期滿卸任，接著日本武士隊開始新任教頭的遴選作業，今天宣布由國際賽資歷豐富的井口資仁接任。
井口資仁在1996年選秀以第一指名加盟福岡大榮鷹隊（福岡軟銀鷹隊前身），2005赴美挑戰大聯盟，並在首年就幫助白襪隊拿下世界大賽冠軍，之後帶著13年的大聯盟資歷回到日職加盟羅德，2017年退役後，隔年接掌羅德兵符，擁有5年執教資歷，目前則是擔任球評。
如今接下日本隊總教練一職，井口資仁最重要的任務，將是帶兵在2028年洛杉磯奧運會衛冕棒球金牌，並且重新帶領武士隊在下一屆經典賽重返世界第一。
而眼前井口資仁接掌兵符後的第一個賽事，是要帶領日本隊參與11月的亞冠賽，接著在2027年世界12強賽力拚洛杉磯奧運棒球賽參賽資格。
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