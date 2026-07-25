日職／孫易磊飆速158公里中繼0.2局失1分 打線相挺躲過敗投

效力日本職棒火腿隊的台灣投手孫易磊，今天面對樂天隊投出平生涯最速的158公里，中繼0.2局被敲2安打、失1分，在落後局面退場，幸有隊友在下半局馬上追平，閃過敗投，而火腿終場以4：3擊敗樂天。

孫易磊此役在八局上兩隊2：2平手時登板，樂天推出黒川史陽代打，孫易磊連投4顆直球，最快達158公里，最終讓他揮空三振，隨後被宗山塁敲安，中島大輔打向三壘方向滾地球出局，跑者推進二壘，YG安田面對他的158公里直球敲出安打，送回樂天的超前分，火腿也在此時換投。

孫易磊面對4打席共用20球，留下0.2局被敲2安打、失1分，有1次三振、沒有保送，火腿在八局下就追平戰局，也讓孫易磊躲過敗投。

火腿九局下面對泰勝利，首位打者細川凌平選到保送，推進二壘後，由奈良間大己敲出再見安打。