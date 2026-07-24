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中職／宋柏翰開轟+關鍵守備被坎南封MVP 台鋼4：3斷龍隊4連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

台鋼雄鷹今天回到主場迎戰味全龍隊，坎南繳出6局失3分的優質先發，隊友也用好表現相挺，曾子祐在6局下敲出致勝安打，靠黃劼希巧妙跑壘攻下超前分，一壘手宋柏翰則是開轟還有關鍵的守備表現、守住最後一球，幫助雄鷹以4：3收下勝利，斬斷龍隊4連勝。

龍隊在2局上由李凱威的二壘打展開攻勢，王順和補上安打後，蔣少宏敲出滾地球送回龍隊第1分。雄鷹則在2局下馬上有回應，才剛在明星賽全壘打大賽挺進決賽的菜鳥強打宋柏翰，從鋼龍手中轟出右外野陽春砲，生涯第2轟出爐，一棒將戰局扳平。

3局下王博玄安打後，靠曾子祐的短打推進上二壘，陳文杰再敲安打形成ㄧ、三壘有人，魔鷹高飛犧牲打送回超前分，王柏融又掃出二壘打，而二、三壘有人的情況下，鋼龍發生暴投，台鋼再下一城，取得3：1領先。

龍隊在4局上先靠坎南的暴投追回1分，之後因現場突然下起暴雨，比賽中斷超過1小時後才恢復進行。

6局上坎南再遇上危機，保送首名打者李凱威，又讓王順和敲出內野安打，2出局三壘有人時，再被蔣少宏揮出安打，龍隊將比數扳平，雙方3：3平手。

台鋼也沒輕易讓勝利溜手，6局下靠著失誤和保送攻佔一、二壘，2出局後曾子祐揮出右外野安打，二壘上的黃劼希奔回本壘，巧妙閃過捕手蔣少宏的觸殺，接著比捕手快一步回頭觸壘，順利攻下超前分。

台鋼帶著1分領先直到9局下，黃群登板關門，雖製造緊張氛圍，但一壘手宋柏翰兩度用出色的守備表現解圍，包括在2出局一、二壘有人的危機之下，李凱威擊出直擊投手左腳的強襲球，黃群忍痛撿起球傳往一壘，宋柏翰成功守住這顆不易處理的反彈球，替球隊保住勝利，連坎南也在場邊指著宋柏翰直呼「MVP！」

坎南今天先發6局，被揮7支安打，有4次保送，失3分，中斷對戰味全龍連續11局數無失分紀錄，但仍繳優質先發表現，拿下本季第6勝。曾子祐在第6局敲回勝利打點，獲選單場MVP。

鋼龍則是先發5.2局，被敲10支安打（1轟），失4分有3分是自責分，承擔本季第6敗。

中職 台鋼 曾子祐

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