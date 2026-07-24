中職／悍將打滿12局力退桃猿 曾峻岳硬碰硬「威立」：我不想閃！

富邦悍將隊打滿12局以6：5擊敗樂天桃猿隊，悍將在突破僵局上半局不是0分、就是1分，下半局全數面臨被對手再見的危機，成功守住勝利，總教練後藤光尊點名吃下2局的張奕是關鍵人物，曾峻岳在10局下面對威克、林立，投捕兩人都決定要正面對決，曾峻岳說：「我不想去閃躲任何一位打者！」

兩隊打出勢均力敵的一戰，悍將先發投手李東洺投5局失4分（責失3分），猿隊艾菩樂以7局失4分收工，將戰局交到牛棚手中，打完9局雙方都是得到4分、敲7安打，進入延長賽突破僵局。

兩隊在10局都空手而歸，11局上各拿1分，逼進12局最終結局，悍將靠申皓瑋的高飛犧牲打攻下1分，推出王浩原把關1分領先，讓猿隊連兩棒無法推進，兩出局後故意四壞保送林立，林子偉打向二壘飛球成為最終出局數。

曾峻岳此役在10局下一出局、三壘有人，先面對威克飆出三振，再讓林立打出右外野飛球出局，選擇硬碰硬強勢過關。

未選擇敬遠兩位強打，悍將教頭後藤光尊直言：「完全沒想過故意保送，因為覺得是可以拿到三振。」曾峻岳則透露，「我不想去閃躲任何一位打者，除非教練下達指令，但沒有這個指令，我和培峰的想法就是正面對決。」他提到戴培峰那時有喊暫停上來，只是單純讓他休息，「他說我們不要閃躲、正面對決。」

曾峻岳看威克，和魔鷹有點相似，魔鷹高一點、威克「粗」一點，「我就把他當魔鷹在丟，對到洋將腎上腺素好像會拉很高，拿自己最好武器球和他對決。」他坦言，當下戰況壓力確實很大，如果被威克打到，打到外野結束比賽的機會很高，「寧可投開一點，讓他去追打，保送我也不虧。」

看到悍將11局上取得1分領先，他原本躍躍欲試想再投11局下，但被光總擋下，「我下來時，投手教練是直接說休息，我看到領先1分，有去跟投手教練說我想繼續，但他是說總教練說張奕投太多了，明天要保留一個投手，不然我是滿想丟的，才丟11顆。」