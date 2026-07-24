中職／菲力士單局5BB送大禮 獅隊終止3連敗、在洲際豪取跨季6連勝

中信兄弟洋投菲力士今天迎戰前東家送大禮，對戰統一獅隊奉送6次四壞球保送，包括在5局上單局出現5保送，獅隊前6局就打下5分奠定勝基，終場以5：2在洲際棒球場踢館拿下跨季6連勝，也終止近期3連敗。

中信兄弟今天由菲力士先發出戰前東家，獅隊打線一開賽就不留情，開路先鋒邱智呈揮出二壘打，陳傑憲再敲安打送回全隊第1分。

菲力士接著投到5局上控球大走鐘，潘傑楷先獲保送上壘，陳重羽再敲二壘打，隨後菲力士接連投出4次四壞球保送，單局合計出現5次保送，讓獅隊不費力氣就多添3分進帳。

6局上陳聖平再從曾品洋手中轟出陽春全壘打，睽違近3個月再開轟，幫助獅隊拉開5：0領先，本季累積4轟也已超越去年，寫下生涯單季新高。

中信兄弟打線面對銳力獅則是悶了5局，直到6局下由岳東華敲出2分砲（本季第2轟）打破鴨蛋，將比數追成3分差，也打下全隊所有得分。

獅隊先發投手銳力獅今天主投6局，被掃出8支安打，因岳東華的全壘打失2分，送出5次三振，拿下本季第4勝，並獲選單場MVP。

菲力士相隔將近1個月後再次登板，但僅投4.2局，被敲出3支安打，投出多達6次四壞球保送，另送出7次三振，但失4分都是自責分，吞下敗投，本季6場先發戰績0勝4敗，防禦率6.00。