中職／3年沉潛化為桃猿主力先發 曾家輝對得起自己天賦

中華職棒樂天桃猿隊投手曾家輝過去3年在一軍合計投16局，今年開季至今投超過60局，儼然成為主力戰將，曾家輝說：「能夠給自己也給球團一個交代，我有對得起我的天賦。」

猿隊今年本土投手戰力增長，曾家輝是其中一大亮點，先發13場取得4勝0敗，防禦率2.57，投66.2局有48次三振，各項數據都是一軍生涯新高，實質給予球隊貢獻，曾家輝也感受到自己受到球迷關注。

「自己是有幫助到球隊的。」曾家輝今天接受中央社記者訪問時表示，「因為持續有出賽，許多球迷看到我、會關注我，對我的努力是一種肯定。」

前幾年未能站穩一軍，23歲的曾家輝坦言當初進職棒不算年輕，想要早日展現成果，「給自己的時間沒有那麼多，想要把握每次上去的機會，可是相對來說成績沒有那麼好，是滿難過的。」

今年在投球局數的成長，讓曾家輝立下投到100局的目標，然而畢竟是第一個在一軍穩定輪值的賽季，曾家輝坦言還需要適應，「現在有點體能撞牆期，要學習在這個階段怎麼克服，為後面的比賽去準備。」

猿隊今年除了曾家輝外，同為先發的26歲陳克羿也吃下38.2局，24歲的林子崴則以長中繼身分貢獻34.2局，是陣中負擔局數前3名的本土投手，年齡相仿的3人成為互相請益對象。

「我們講話比較直接，哪裡有缺點就直接講。」曾家輝表示，陳克羿有過整季待在一軍的經驗，自己會向他諮詢，林子崴也會加入討論，「我們就是一直交流，互相學習，算是滿好的良性競爭。」