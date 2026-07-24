日職／林安可轟2分砲連4場安打 西武3：7不敵軟銀

日職西武隊今起在主場和軟銀隊展開3連戰，台灣外野手林安可此戰被排為先發第5棒、指定打擊，3打數敲出一發2分全壘打，一度幫助西武隊追平比數，但軟銀隊單場揮出13支安打，包括2支全壘打，終場以7：3打下勝利，收下3連勝。

西武隊今天在2局下由第4棒的洋砲尼文（Tyler Nevin）率先開轟，從軟銀先發投手上茶谷大河手中敲出一發陽春全壘打，幫助西武先馳得點，第5棒的林安可接著上場，但遭到三振。

4局上軟銀隊有所回應，周東佑京、近藤健介連續安打後，栗原陵矢砲轟西武先發投手渡邊勇太朗，掃出超前比數的3分全壘打，也是他個人本季第30轟，也是今年日職兩聯盟首位30轟打者。

西武隊在4局下由平澤大河的安打開啟攻勢，林安可在1出局後上場，抓上茶谷大河該打席投出的第1球，轟出右外野大牆，形成一發追平比數的2分全壘打，林安可本季第6轟出爐，同時也是他7月的第4轟。

可惜渡邊勇太朗沒能守住林安可打下的平手局面。6局上軟銀靠保送，以及栗原陵矢、柳田悠岐連兩支安打敲回超前分。7局上西武換上洋投拉米瑞茲（Emmanuel Ramírez）登板，先因暴投失1分，再被近藤健介轟出2分全壘打（連三場開轟），軟銀拉開7：3領先。

林安可在7局下成為西武隊首位上場的打者，面對軟銀洋投歐斯納（Roberto Osuna），再次抓第1球攻擊，將149公里的卡特球擊成二壘小飛球遭到接殺。9局下林安可第4打席，對決鈴木豪太則是獲得四壞球保送上壘，但沒能跑回分數。

林安可此戰3打數敲出1轟，敲回2分打點，還選到1次保送上壘，近期連4場安打、連兩戰有敲長打，打擊率上升至2成27。

林安可日前因打擊低潮被降二軍調整，6月30日重返一軍之後，7月打擊手感火燙，出賽11場，35打數揮出12支安打，包括1支二壘打和4發全壘打，有8分打點，單月打擊率3成43。