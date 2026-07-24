中職／威克神之一轟！生涯首打數開轟 成史上第14人

樂天桃猿隊外籍野手威克「開箱」首戰就打出洋砲價值，生涯首打數敲出兩分砲，狙擊本季最強土投李東洺，為中職史上第14人，前一人為2021年11月9日富邦悍將隊王苡丞。

威克昨天在二軍5打數敲出4安打，包括1發陽春砲，今天升上一軍扛第四棒、左外野手，面對悍將先發投手李東洺，首打席第1球就挨觸身球上壘，第二打席面對第1球出棒，送上左外野看台，這一發兩分砲幫助猿隊擴大為3：0領先。

威克在生涯第2打席、第1打數開轟，首打數開轟為中職史上第14人，前13人有12人是首打席開轟，唯一例外為1998年三商虎隊魔力歐，同樣是在第1打數、第2打席開轟。

猿隊隊史過去有林立、黃敬瑋、林知譽、許禹壕，威克成為隊史第5人。