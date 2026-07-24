聽新聞
0:00 / 0:00
中職／威克神之一轟！生涯首打數開轟 成史上第14人
樂天桃猿隊外籍野手威克「開箱」首戰就打出洋砲價值，生涯首打數敲出兩分砲，狙擊本季最強土投李東洺，為中職史上第14人，前一人為2021年11月9日富邦悍將隊王苡丞。
威克昨天在二軍5打數敲出4安打，包括1發陽春砲，今天升上一軍扛第四棒、左外野手，面對悍將先發投手李東洺，首打席第1球就挨觸身球上壘，第二打席面對第1球出棒，送上左外野看台，這一發兩分砲幫助猿隊擴大為3：0領先。
威克在生涯第2打席、第1打數開轟，首打數開轟為中職史上第14人，前13人有12人是首打席開轟，唯一例外為1998年三商虎隊魔力歐，同樣是在第1打數、第2打席開轟。
猿隊隊史過去有林立、黃敬瑋、林知譽、許禹壕，威克成為隊史第5人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。