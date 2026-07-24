中職／近4次「瘋狗式完封」蹲捕3次 林岱安緊擁教頭道謝

中華職棒最近4場「瘋狗麥達克斯完封」，富邦悍將捕手林岱安就蹲了3場，跨度包含效力前東家統一7-ELEVEn獅隊時期，他賽後緊擁悍將總教練後藤光尊，感謝承擔轉隊壓力時，後藤的心靈陪伴。

美國職棒以「麥達克斯（Greg Maddux）完封」形容投手在投球數100球以內締造9局完投完封勝，中職最近4次分別是2024年獅隊郭俊麟、2025年獅隊布雷克（Brock Dykxhoorn），以及今年台鋼雄鷹黃子鵬、昨天的悍將陳仕朋。

今年從獅隊轉戰悍將的林岱安正是郭俊麟、布雷克及陳仕朋的搭配捕手，陳仕朋開季表現較為掙扎，與轉隊初期仍在適應的林岱安相似，因此很有共鳴，林岱安說：「看到他這樣的表現，我相信對他來說，信心會提升比較多。」

上一次在二軍與陳仕朋的搭配結果不理想，林岱安這次在一軍花時間討論策略，能夠降低用球數，關鍵在於首球好球率高，逼迫打者進入被動，接著就是讓守備幫忙，「滿感謝野手的，昨天滿多雙殺，也處理了一些危機。」

昨天賽後，林岱安將總教練後藤光尊緊緊擁抱、高高舉起，背後原因是滿滿感謝，今年轉隊承擔不少壓力，林岱安說：「總教練知道，也一直給我鼓勵，非常感謝教練團願意給我時間，希望用勝利來回報。」

林岱安也提到，後藤光尊曾提醒陳仕朋是有想法的投手，只要好好溝通、讓他舒服投球即可，「這句話讓我在場上也更自在一點。」