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日職／林安可炸本季第6轟、7月第4轟！ 對軟銀敲追平2分砲
西武隊台灣外野手林安可本季第6轟出爐！今天在主場對上軟銀隊，4局下第二打席轟出一發2分全壘打，一棒將比數扳成3：3平手，這也是他回歸一軍後在7月敲出的第4發全壘打。
林安可前兩場出賽都繳出雙安表現，今天擔任西武先發第5棒、指定打擊。面對軟銀先發投手上茶谷大河，2局下西武靠第4棒洋砲尼文（Tyler Nevin）的陽春砲先馳得點，林安可接著上場，但首打席遭到三振。
4局上軟銀由栗原陵矢轟出3分全壘打一棒超前。4局下西武平澤大河敲出安打，林安可在1出局後上場，抓上茶谷大河投出的第1球，轟成右外野方向的追平2分砲，讓戰局回到3：3平手。
這是林安可本季第6發全壘打，其中在7月就轟出4發全壘打，也延續他近期連4場安打的好手感。
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