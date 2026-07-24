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中職／「雙洋砲實驗室」最快8月8日才能開 曾總談時間緊迫認為還好
樂天桃猿隊預計本周末啟用的雙洋砲計畫，因為道威聖降下二軍調整而暫緩，如今實驗室最快開啟時間要到8月8日，被問到是否時間緊迫，總教練曾豪駒認為是還好、都在規畫當中，「要走雙洋砲，也要兩個狀態都維持好，才能產生好的效益。」
道威聖在一軍出賽6場，合計23打席、21打數，只敲出3支一壘打，打擊率0.143，在昨天下放二軍再調整。
曾豪駒指出，「目前20幾個打席，有看到越打越急，希望他先稍微緩衝、做個調整，相信他在兩個禮拜內應該有辦法調整出好的節奏、屬於自己的方式。」道威聖今天仍隨隊，明天就會在二軍出賽，曾總說：「搞不好下去就會打全壘打，心情不一樣。」
威克今天升上一軍，直接扛第四棒出賽，曾總表示，「有看到他昨天在二軍有好表現，希望今天的比賽也可以複製昨天的貢獻能力，也希望他加入可以提升長打能力、得分效益。」
而道威聖最快要到8月8日才能重返一軍，距離註冊大限剩下約3周，猿隊「雙洋砲」實驗室時間緊迫。曾豪駒對此表示，「其實還好，一切都在球團規畫當中，主要是要走雙洋砲，也要兩個狀態都維持好，才能產生好的效益，如果無法維持好的狀態，連線狀態不好也無法呈現好的效益。」
曾總也強調，後續仍會持續觀察洋將，「這是一直都沒有變的，不是說現在找雙洋砲就沒有在找洋將，只是說看8月底前有沒有辦法找到適合球隊或是更好的球員。」
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