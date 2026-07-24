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棒球／火球男劉致榮加入亞運培訓 久違實戰飆152公里

中央社／ 台北24日電
劉致榮睽違超過1年的實戰登板，首場比賽就投出不錯的球速。圖中華民國棒球協會提供
劉致榮睽違超過1年的實戰登板，首場比賽就投出不錯的球速。圖中華民國棒球協會提供

名古屋亞運棒球項目培訓隊17日恢復集訓，具旅外資歷投手劉致榮加入培訓隊，近日練習賽睽違超過1年的實戰登板，飆速152公里。

備戰名古屋亞運棒球賽，培訓隊從5月中開始展開集訓，安排藍白賽，並赴荷蘭參加哈連盃、捷克布拉格棒球週賽事，總教練湯登凱結束四國菁英棒球對抗賽任務後，亞運培訓隊17日起恢復集訓。

27歲投手劉致榮生涯最快球速約可達158公里，2019年10月正式加盟美職波士頓紅襪隊、展開旅美生涯，近年傷勢不斷影響，今年6月中遭美國職棒波士頓紅襪隊釋出，但沒有投入中職選秀，持續尋求延續旅外生涯機會。

劉致榮本來就是亞運棒球項目教練團持續關注的投手戰力，也在這個階段集訓加入培訓隊，近期睽違1年多的實戰登板，首場比賽投出不錯的球速。

亞運棒球項目24人名單已經公布，其中有13名職業球員，目前集訓名單以哈連盃培訓名單為主體，也有稍微調整，投手張彥澤、野手潘俊宇名額，換成投手劉致榮、投手黃玠瀚遞補，另外捕手蔡岱霖傷退，改由捕手張鐿騰遞補。

劉致榮 亞運 名古屋

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