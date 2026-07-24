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亞青棒球賽／饒又語改4分之3出手增位移 亞青培訓看能走到哪

中央社／ 新北24日電
穀保家商投手饒又語。圖中華民國棒球協會提供
穀保家商投手饒又語。圖中華民國棒球協會提供

穀保家商投手饒又語遞補入亞洲青棒錦標賽集訓名單，藍白賽好表現續留22人名單；降低出手點至4分之3、讓變化球位移更好，對於青棒國手，他表示想辦法做好、看能走到哪。

亞洲青棒錦標賽將於9月在台灣開打，一開始36人名單中3名已與美職簽約的投手傷退，饒又語遞補入培訓名單中，5場藍白對抗賽總計投4局失1分，好表現續留在22人名單。

饒又語接受中央社記者訪問表示，接到遞補通知就是一個機會，可以跟全台現階段最好的青棒選手一起打拚。

饒又語一直是母隊穀保家商激勵培養的潛力投手，但他坦言高二卡關了一陣子，看到隊友球速越飆越快也會心急，自己的動作改來改去、導致投球機制亂掉，花了3、4個月的時間慢慢透過訓練修正，也再強化身體，才找回好的感覺。

饒又語在4月U18東岸聯盟後也有再調整降低出手點，改為4分之3出手位置，他表示，降低出手點可以讓手的延伸更好，變化球的位移也可以更大，調整過後收到不錯的成效。

暑假升上高三的饒又語目前最快球速約146公里，國中時曾到美國打過LLB賽事，看到很多跟台灣不同的球風，但對於國手資歷得失心沒放這麼重，希望集訓階段把能做的做到最好，就看自己可以走到哪。

穀保家商 中央社

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