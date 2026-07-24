中職／瘋狗系捕手！林岱安有光總給的攻略 「讓仕朋舒服就好」

富邦悍將隊左投陳仕朋的完封勝已不算罕見，但過去3場用球數全數都在118球以上，昨天在捕手林岱安引導下，催化生涯首場「瘋狗級完封」。陳仕朋昨天稱這一勝對自己很重要，其實對林岱安來說也是一樣，林岱安也不諱言，兩人今年都遇到辛苦的一年。

陳仕朋昨天面對統一獅隊以94球完成9局投球，沒有任何四死球保送，初嘗「瘋狗級完封」滋味；林岱安則是堪稱專門戶，生涯已蹲捕過4場不到100球的完封勝，包括2018年10月7日瑞安（完全比賽）、2024年7月10日郭俊麟、2025年4月17日布雷克，以及昨天的陳仕朋。林岱安笑說，自己也是昨天聽老婆講才知道這件事。

談到昨役配球，林岱安透露，目標是每打席在3球內有結果，盡量交給守備去處理，目標先放在打線一輪，「沒有想到第二輪、第三輪，後面他感覺自己還能丟，就是繼續丟。」他說昨天野手幫忙，陳仕朋的控球也撐起這場好投，「仕朋的首球好球率滿高，也會逼著打者準備搶第二顆時變得被動狀態，盡量把球丟到要的位置，讓打者去打、交給野手。」

這一勝對投捕來說都是重要的一勝，林岱安說：「仕朋今年和我一樣，比較辛苦一點，昨天看到他這樣的表現，相信對信心也會提升比較多。」林岱安今年季初狀況不佳，一度降下二軍，前此與陳仕朋搭配就是在此時於二軍合作，而他持續與捕手教練做配球溝通，林岱安說：「在這之中也可以學到自己在統一沒有吸收到的東西，對我來說都是好事。」

昨天贏球後的列隊，林岱安原先只是與總教練後藤光尊擊掌，隨後被光總一把抓回討抱抱，林岱安索性直接將他扛起飛高高。

林岱安說：「總教練也知道上半季我給自己壓力滿大，他也是一直給我精神上的鼓勵，讓我更享受在球隊裡面，我也滿謝謝教練團給我時間，也希望可以用球隊勝利回報。」就連賽前都有來自光總的攻略，「他是說仕朋本來就是滿有想法的選手，可能場上會有自己想要的球種，跟我說不用把自己弄得太緊繃，讓投手舒服投球就好。」