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韓職KT巫師「水原女神」金吉娜台灣首場生日會 神秘嘉賓祝賀影片瞬間落淚
韓籍啦啦隊「水原女神」金吉娜，7月17日台北風光舉辦首場生日會。由於近期社會事件，VVIP榮耀國際私人軍化管理顧問股份有限公司（VVIP榮耀國際保鑣公司）特別派駐專業保鑣進行現場維安。VVIP負責人馬運平表示，因為這次保護的對象是女藝人，更派出女保鑣，提供全天候的貼身維安任務。
韓職棒KT巫師超人氣啦啦隊員，同時也是台灣職排台中連莊小魔女啦啦隊成員的韓籍啦啦隊金吉娜，首次在台灣舉辦生日會，搭配喝咖啡的興趣，在咖啡廳與粉絲同樂，50名超限量名額開賣即售罄。經紀公司首湛創意也與專業保鑣公司VVIP榮耀國際合作，從粉絲入場的安檢流程，到近距離接觸的簽名會與藝人離場，提供最密不透風的維安。
保護啦啦隊與球迷近距離接觸安全 VVIP保鑣公司女保鑣極致貼身維安
「我們在活動開始前就會進行完整的前置安全作業，包含場刊、風險分析、動線規劃及應變機制建立，根據活動需求制定階段性的安全保護流程，確保整場活動皆能在安全、完善的維安機制下進行。」馬運平說道，此次為了提供女客戶更貼身的維安，還派出受過專業軍事訓練的女保鑣，她可以隨從女客戶進入更隱私的場域，提供無縫且全天候的安全保護。
生日會尾聲的慶生環節，由包含韓籍啦啦隊吳瑞律等小魔女隊友，帶著蛋糕入場為金吉娜唱生日歌，無法到場的韓國KT巫師啦啦隊隊友們，也錄製祝賀影片，包含在台發展的金吉娜好姐妹李雅英，也透過影片獻上祝福，並承諾會跟往年一樣，一起度過生日旅行，一系列環節讓金吉娜數度感動拭淚。
活動結束後，VVIP團隊也對所有金吉娜收到的禮物進行安全檢查，馬運平表示，潛在的風險排除也是團隊重要任務之一，活動前會檢查休息室、更衣室與廁所等，是否有不法攝影機，收到的禮品是否被放置定位器、針孔攝影機等，降低跟蹤、偷拍及個資外洩的風險。
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