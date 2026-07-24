中職／坐擁土投先發最難打數據 陳克羿好投終於不再覺得只是運氣好

樂天桃猿隊投手陳克羿本季投出蛻變數據，至目前為止被打擊率只有0.212，更優於10勝級最強土投李東洺。對於今年展現出的壓制力，陳克羿也有感差異，以前就算好投，總有種自己只是運氣好的感覺，今年才是他第一次感受到自己是能壓制打者的。

本季先發2場以上的選手中，被打擊率最低的前3名都是洋投（喬登0.166、蔣銲0.168、艾速特0.190），第4就是陳克羿的0.212，還勝過勝投榜領先的李東洺0.214；此外，陳克羿本季每局被上壘率1.03也是生涯最佳，在今年開始朝一位成熟的先發投手邁進。

「是嗎？我覺得可能是因為還沒有丟那麼多，後面再觀察。」對於領跑聯盟本土先發的被打擊率，陳克羿有意外，也直言目前樣本數還小，但確實有感壓制力更勝以往，「可能是球速的進步，讓我的變化球變得有威脅性，控球也比較好一點，和以前比起來是直球威力比較好，更敢往好球帶攻擊。」

儘管過往不乏好投，但心裡總不踏實，陳克羿說：「今年上去投，比較不會像以前覺得就是運氣好，現在感覺自己有辦法去解決打者。」他說這是在最近幾場才有的感受，「前面很少比賽，上去投就覺得沒那麼有把握，到這幾場才覺得和以前差很多，不管是三振數、壓制力，變得我可以更放心去攻擊，越投越有信心的感覺。」

猿隊接下來引進洋砲，對於本土投手的依賴也會加重，陳克羿不諱言對自己會有擔心，馬上被媒體虧明明才剛說有信心，他老實說出心中顧慮，「目前狀況是好的，因為以前沒有那麼好過，不知道能不能維持。」

陳克羿今年還有一個不同之處在於「身分」，今年女兒出生，小名「兩禾」是取自名字裡的「秝」。多了父親角色，也讓他確實感受到不一樣，「以前是想著自己投好，現在多了個責任感。」前天面對味全龍隊的6.2局好投，也是女兒首度到場看他例行賽登板。