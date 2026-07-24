中職／味全龍8月「龍星大樂主題日」 邀NMIXX、鄭中基演出

中職味全龍隊發布新聞稿，8月14至16日台北大巨蛋主場「龍星大樂主題日」，除之前公布的韓國女團NMIXX外，還邀請「情歌天王」光良、「姐姐」謝金燕及鄭中基等人演出。

味全龍將於8月14日至8月16日在台北大巨蛋盛大舉辦年度重頭戲「王道銀行Beyond the Dragons Roar龍星大樂主題日」。本次首度攜手台灣知名插畫藝術家KINGJUN，以獨特「醜萌」系星際怪奇風格打造專屬銀河舞台，帶領全場龍迷穿越星際、探索怪奇宇宙，帶來兼具視覺與聽覺的「一票雙享」頂級派對體驗。

賽後的音樂派對更是「龍星大樂」的精髓所在，連續3天的賽後舞台將邀請橫跨多個世代、擄獲各年齡層樂迷的華麗卡司輪番轟炸大巨蛋。

龍隊先前已公布邀請韓國女團NMIXX擔任8月15日開球儀式嘉賓，賽後還帶來精彩演出，今天再公布，活動首日8月14日「情歌天王」光良將用最溫暖細膩的嗓音與經典情歌，帶領萬人合唱，喚醒心中最純粹的感動，緊接著由「姐姐」謝金燕以招牌熱辣電音與超強舞台氣場橫掃全場，準備點燃大巨蛋的派對狂歡夜。

派對最終日8月16日則由實力派港星「基哥」鄭中基深情獻唱，以無數不敗神曲穿透人心，並攜手R&B創作女聲Karencici，用她極具慵懶迷人的聲線為大巨蛋注入時髦靈魂。

最後一天賽後，更將迎來最受期待的壓軸好戲，由味全龍球星們化身「龍星」親自登台大展身手，展現平時在球場上看不到的音樂才華與驚艷歌喉，帶給球迷一票雙享的超值體驗。