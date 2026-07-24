中職／洋砲能否適應需觀察多久？後藤光尊：至少100打席

樂天桃猿隊為下半季戰情部署洋砲，道威聖在出賽6場後降下二軍，接下來輪到威克今天「開箱」。富邦悍將隊今年也曾嘗試外籍野手，被問到觀察一名洋砲能否適應中職需要多少時間，總教練後藤光尊給出的答案是「至少100打席」。

猿隊近期引進雙洋砲，效益還有待檢驗，相比洋投，洋砲初到新聯盟的適應期、陣痛期顯然要漫長許多，味全龍隊教頭葉君璋在5月的訪問中就提到，洋砲能否發揮預期戰力，關鍵還是在於適應，要評斷一位洋砲好壞，只用1個月是不夠的。

被問到這件事，後藤表示，自己並不會設下時間，每個選手都有狀況好或不好的時候，不會因為一段時間的內容去評斷選手能力，「雖然我們現在沒有洋砲，每個球隊看選手的角度也不一樣，但以我自己來看，至少要有100個打席。」

悍將本季曾啟用洋砲作戰，邦力多出賽19場，累積70打數敲出16支安打，長打只有3支二壘打，繳出打擊率0.229、上壘率0.280、長打率0.271，悍將還沒來得及看到適應中職環境的邦力多，5月初就因個人因素離台。